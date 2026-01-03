मतदाता सूची जांच के दौरान हिंसा; बांग्लादेशी शिनाख्त पर महिला बीएलओ की जूते से पिटाई

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के डानकुनी इलाके में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य के दौरान एक महिला बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि ‘बांग्लादेशी’ नागरिक की शिनाख्त करने पर महिला बीएलओ की जूते से पिटाई की गई।

पीड़िता ने इस संबंध में थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़ित महिला बीएलओ का नाम बिमली टुडु हांसदा है। उन्होंने बताया कि एसआईआर कार्य के तहत उन्होंने अब्दुल रहीम गाजी नामक व्यक्ति को बांग्लादेशी नागरिक के रूप में चिह्नित कर इसकी सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दी थी।

इसको लेकर गाजी और उसके परिवार के सदस्यों ने उन पर हमला किया और उनके साथ मारपीट की। बिमली के अनुसार, गाजी का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है।

उन्होंने दावा किया कि गाजी बर्द्धमान जिले में रहने वाले एक व्यक्ति को अपना अभिभावक बताकर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का प्रयास कर रहा था। बिमली डानकुनी नगरपालिका के वार्ड नंबर दो स्थित बूथ नंबर पांच की बीएलओ हैं।

हालांकि, इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने बीएलओ की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि बिमली अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रही थीं।

गाजी का निवास बूथ नंबर छह में आता है, जबकि बिमली की जिम्मेदारी बूथ नंबर पांच तक सीमित है। तृणमूल नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि गाजी की पत्नी रानी और बिमली एक ही नर्सिंग होम में कार्यरत हैं और दोनों के बीच आपसी संबंध अच्छे नहीं हैं।