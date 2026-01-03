एगरा में जमीन घोटाला: सरकारी जमीन के अवैध हस्तांतरण के आरोप में एगरा नगरपालिका अध्यक्ष गिरफ्तार

जागरण संसू, खड़गपुर। सरकारी जमीन के अवैध हस्तांतरण और वित्तीय अनियमितता के आरोप में पूर्व मेदिनीपुर जिले के एगरा नगरपालिका के अध्यक्ष एवं तृणमूल कांग्रेस नेता स्वपन कुमार नायक को पुलिस ने शुक्रवार रात कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को उन्हें अदालत में पेश किया गया।

पुलिस के अनुसार एगरा-एक ब्लॉक के भूमि एवं भूमि सुधार अधिकारी (बीएलआरओ) ने 20 दिसंबर को एगरा थाने में इस संबंध में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि नगरपालिका अध्यक्ष रहते हुए स्वपन नायक ने अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए सरकारी अभिलेखों में खतियान संख्या एक के अंतर्गत दर्ज सरकारी जमीन को नाममात्र के मूल्य पर कुछ चुनिंदा व्यक्तियों के नाम हस्तांतरित कर दिया।

इससे सरकार को भारी राजस्व नुकसान हुआ। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और शुक्रवार रात कार्रवाई करते हुए स्वपन नायक को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है। गौरतलब है कि इस प्रकरण के सामने आने के बाद राज्य तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने स्वपन नायक को नगरपालिका अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का निर्देश दिया था, लेकिन उन्होंने पार्टी निर्देश की अवहेलना करते हुए पद नहीं छोड़ा।

इसके बाद एगरा नगरपालिका के छह तृणमूल पार्षदों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। इस दौरान उन पर कुर्सी बचाने के लिए भाजपा से नजदीकी बढ़ाने के भी आरोप लगे।

विवाद के बीच एगरा शहर में उनके समर्थन और विरोध में पोस्टर व बैनर भी लगाए गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तारी के बाद क्षेत्र में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए एहतियातन निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।





