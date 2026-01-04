'बांग्लादेशियों को IPL में खेलने की न मिले परमिशन', भाजपा नेता दिलीप घोष ने उठाई मांग

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के पूर्व अध्यक्ष व वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने रविवार को कहा कि जिस तरह पाकिस्तानी क्रिकेटरों को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में खेलने की अनुमति नहीं है, उसी तरह बांग्लादेशी खिलाडि़यों को भी आईपीएल में खेलने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।

घोष ने यह टिप्पणी भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 2026 आइपीएल टीम से बाहर करने का निर्देश दिए जाने के बाद की। पूर्व सांसद ने पश्चिम मेदिनीपुर जिले में पत्रकारों से कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वह किसी के लिए भी अच्छा नहीं है।

बांग्लादेश की स्थिति पर जताया दुख भारत सरकार अपना कर्तव्य निभा रही है। वहीं, बंगाल के लोग बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों से बेहद दुखी हैं। कहा कि हम बांग्लादेश में जल्द चुनाव, एक स्थिर सरकार और कानून व्यवस्था की बहाली चाहते हैं ताकि जान-माल की सुरक्षा हो सके और सीमा पर तनाव कम हो। यह मांग कोलकाता से आई थी और इसे मान लिया गया है।