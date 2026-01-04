Language
    'बांग्लादेशियों को IPL में खेलने की न मिले परमिशन', भाजपा नेता दिलीप घोष ने उठाई मांग

    By Jagran News Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 09:27 PM (IST)

    भाजपा नेता दिलीप घोष ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने की अनुमति न देने की मांग की है। उन्होंने यह टिप्पणी बीसीसीआई द्वारा केकेआर को मुस्त ...और पढ़ें

    भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के पूर्व अध्यक्ष व वरिष्ठ नेता है दिलीप घोष (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के पूर्व अध्यक्ष व वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने रविवार को कहा कि जिस तरह पाकिस्तानी क्रिकेटरों को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में खेलने की अनुमति नहीं है, उसी तरह बांग्लादेशी खिलाडि़यों को भी आईपीएल में खेलने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।

    घोष ने यह टिप्पणी भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 2026 आइपीएल टीम से बाहर करने का निर्देश दिए जाने के बाद की। पूर्व सांसद ने पश्चिम मेदिनीपुर जिले में पत्रकारों से कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वह किसी के लिए भी अच्छा नहीं है।

    बांग्लादेश की स्थिति पर जताया दुख

    भारत सरकार अपना कर्तव्य निभा रही है। वहीं, बंगाल के लोग बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों से बेहद दुखी हैं। कहा कि हम बांग्लादेश में जल्द चुनाव, एक स्थिर सरकार और कानून व्यवस्था की बहाली चाहते हैं ताकि जान-माल की सुरक्षा हो सके और सीमा पर तनाव कम हो। यह मांग कोलकाता से आई थी और इसे मान लिया गया है।

    कोलकाता नाइट राइडर्स ने रहमान को टीम से बाहर कर दिया है, जिन्हें उसने आईपीएल नीलामी में 9.2 करोड़ रुपये में खरीदा था। बीसीसीआई के निर्देश पर उठाया गया है क्योंकि दोनों पड़ोसी देशों के बीच राजनयिक तनाव बढ़ रहा है। बीसीसीआई ने कहा कि 26 मार्च से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए जरूरत पड़ने पर केकेआर को उनकी जगह किसी अन्य खिलाड़ी का नाम देने की अनुमति होगी।