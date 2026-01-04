बंगाल में मशहूर तैराक बुला चौधरी के घर 11 साल में चौथी बार चोरी, मकान बेचने की जताई इच्छा

Language
    By Jagran News Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 09:14 PM (IST)

    बार-बार हो रही चोरी की घटनाओं पर चिंता जताई है (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। पद्मश्री व अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित मशहूर तैराक बुला चौधरी के बंगाल के हुगली जिले में स्थित घर में एक बार फिर चोरी की घटना घटी है। बताया जा रहा है उनके घर से कुछ कपड़े, स्मृति चिन्ह और कुछ अन्य कीमती सामानों की चोरी हो गई है।

    बुला चौधरी ने पुलिस में चोरी की शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद उत्तरपाड़ा थाने की पुलिस जांच में जुटी है। मालूम हो कि बीते 11 वर्षों में बुला चौधरी के आवास पर चोरी की यह चौथी घटना है। 2014 से बुला चौधरी के इस खाली पड़े घर में कोई नहीं रहता है। वह कोलकाता स्थित अपने फ्लैट में रहती हैं।

    भारत की पूर्व महिला राष्ट्रीय तैराकी चैंपियन चौधरी ने घर पर पुलिसकर्मियों की तैनाती के बावजूद बार-बार हो रही चोरी की घटनाओं पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि बार-बार हो रही ऐसी घटनाओं के कारण अब मैं यह घर बेचने का भी मन बना रही हूं। मालूम हो कि इससे पहले पिछले साल 15 अगस्त को भी उनके इस घर में चोरी हुई थी।

    चोरी गई वस्तुओं में कई पदक समेत अन्य कीमती सामान शामिल थे। कुछ दिन बाद पुलिस ने उस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर पदक सहित चोरी की गई वस्तुएं बरामद कर ली थी। उससे पहले साल 2014 में बुला चौधरी के इसी घर में दो बार चोरी हुई थी।