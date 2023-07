West Bengal: संवेदनशील मतदान केंद्रों की जानकारी के लिए चुनाव आयोग को लिखा था पत्र, हिंसा के बीच DIG का बयान

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल में आठ जुलाई को हुए पंचायत चुनाव के बीच हिंसा की कई घटनाएं सामने आई। केंद्रीय बलों की तैनाती के बावजूद मतदान शुरू होने से पहले बीती रात से लेकर अब तक हिंसा में 15 लोगों की मौत की खबर है, जबकि दर्जनों लोग बम- गोली से जख्मी हुए हैं।

इस हिंसा की खबरों के बीच, बीएसएफ के डीआईजी सुरजीत सिंह गुलेरिया ने चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि शनिवार को मतदान केंद्रों में BSF, सेंट्रल फोर्स और स्टेट फोर्स की तैनाती की गई थी।

#WATCH | Kolkata: Yesterday troops of BSF, CAPF and State Armed Forces were deployed for the Panchayat polls. No casualty was reported at the places these troops were deployed. Wherever these troops were deployed the elections were conducted smoothly...We did not receive a list… https://t.co/fuvjZ2BbT1 pic.twitter.com/kfA0tMiSvz— ANI (@ANI) July 9, 2023