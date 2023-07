Bengal Violence: 'वामदलों से बदतर हुई ममता की राजनीति', BJP ने पूछा- बंगाल हिंसा पर चुप क्यों हैं राहुल गांधी?

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के मतदान में हुई हिंसा को लेकर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा गठित चार सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम कोलकाता पहुंची। इस दौरान फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्य रविशंकर प्रसाद ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला।

#WATCH | Ravi Shankar Prasad, chief of BJP's fact-finding team, says "Mamata ji's politics has become uglier than the politics of the Left parties. Why have your politics become full of atrocities? We need an answer. Court has to intervene during every election in the state" pic.twitter.com/zHYEzmtKqi