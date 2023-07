West Bengal Violence: पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा, अधीर रंजन बोले- 'चुनाव पहले ही एक तमाशा बनकर रह गया है'

कोलकाता (पश्चिम बंगाल), एजेंसी। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान राज्य में कई जगहों पर हिंसा की खबरें सामने आईं। हिंसा के चलते कई लोगों की मृत्यु भी हुई। कई नेता इस मामले को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

वहीं, इस मामले पर राज्य कांग्रेस प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मुझे कहना होगा कि चुनाव पहले ही एक तमाशा बनकर रह गया है, लोकतंत्र के मखौल का वीभत्स नृत्य सभी ने देखा...इसकी अच्छी तरह से आशंका थी।

#WATCH | On West Bengal panchayat election, State Congress chief Adhir Ranjan Chowdhury says, "...I must say that election has already been reduced to a farce, macabre dancing of the mockery of democracy was witnessed by all...It was well anticipated. According to our… pic.twitter.com/iUcRmN3oWo