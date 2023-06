बंगाल पंचायत चुनाव के नामांकन में अधिकारियों के खिलाफ धांधली का आरोप, कलकत्ता HC ने दिए CBI जांच के आदेश

कोलकाता, ऑनलाइन डेस्क। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान भड़की हिंसा का एक मामला कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचा। ऐसे में हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया। हाई कोर्ट ने बुधवार को पंचायत चुनाव के नामांकन में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ धांधली के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं।

