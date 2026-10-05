'हीरो' कैप्टन स्मित मच्छर को शुभेंदु ने किया सलाम, बोले- बंगाल से भी तैयार होंगे राष्ट्रभक्त पायलट

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दुबई से तेल अवीव जा रहे फ्लाईदुबई के विमान में सह-पायलट के कथित हमले के दौरान यात्रियों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर की सोमवार को जमकर सराहना की।

उन्होंने कैप्टन मच्छार के साहस को सलाम करते हुए युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया और कहा कि बंगाल से भी ऐसे पायलट तैयार किए जाने चाहिए, जो देश और दुनिया की सेवा कर सकें। मुख्यमंत्री ने यह बात राज्य सचिवालय नवान्न सभागार में केंद्र और राज्य सरकार के बीच उड़ान योजना के तहत चार नए हवाईअड्डों के विकास को लेकर हुए समझौते (एमओयू) के कार्यक्रम में कही। इस दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू भी मौजूद थे।

शुभेंदु अधिकारी ने कैप्टन के साहस की सराहना की शुभेंदु ने इस दौरान केंद्रीय मंत्री से कोलकाता के बेहला फ्लाइंग क्लब का दौरा करने और वहां प्रस्तावित उड़ान प्रशिक्षण संस्थान को मंजूरी देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में वैश्विक स्तर के पायलट तैयार करने की क्षमता है और इसके लिए राज्य में बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का हर पायलट देशभक्त है। कुछ दिन पहले हमारे पायलट कैप्टन मच्छार ने जिस तरह साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए कई बेगुनाह लोगों की जान बचाई, वह प्रेरणादायक है। बंगाल में वैश्विक स्तर के पायलट तैयार करने पर जोर शुभेंदु ने कहा कि कैप्टन मच्छर जैसे पायलटों का साहस नई पीढ़ी को विमानन क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित कर सकता है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से बंगाल में युवा पीढ़ी को पायलट बनने के लिए तैयार करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसे युवा पायलट तैयार होने चाहिए, जो आगे चलकर सिर्फ देश की ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सेवा करें।