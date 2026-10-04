कैप्टन स्मित मच्छर के जल्द स्वस्थ होने की कामना के लिए लखीमपुर में हुआ विशेष हवन, शौर्य को किया सलाम

संवाद सूत्र, लखीमपुर। खुटार मार्ग स्थित आर्य समाज मंदिर में होने वाला साप्ताहिक यज्ञ इस बार जांबाज कैप्टन स्मित मच्छर के अदम्य साहस और समर्पण को समर्पित रहा।

इस दौरान श्रद्धालुओं और आर्यजनों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विशेष आहुतियां दीं तथा वीर योद्धा कैप्टन स्मित मच्छर के शीघ्र स्वस्थ होने, दीर्घायु और सलामती की ईश्वर से प्रार्थना की।

यज्ञ के दौरान वक्ताओं ने कर्तव्य पथ पर दुश्मनों और रणभूमि की विषम परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने वाले कैप्टन स्मित मच्छर की शूरवीरता को याद किया गया।

इस मौके पर अवधेश मिश्रा, श्रवण महेश्वरी, कौशल किशोर गुप्ता, कमलेश त्रिवेदी, विमलेश शुक्ला, महिमा शुक्ला, कमल दीप आर्य, ओम प्रकाश गुप्ता, नवीन भसीन, गोपाल शुक्ला, आदर्श गुप्ता, अनुज गुप्ता और गुरूशशण पाठक सहित तमाम लोग मौजूद रहे।

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