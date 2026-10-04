'करती हूं मैं प्यार सिर्फ संडे को' गाने पर ऑर्केस्ट्रा नाइट में भीड़ हुई बेकाबू, महोबा पुलिस ने किया लाठीचार्ज

जागरण संवाददाता, महोबा। कस्बा कुलपहाड़ में नगर पंचायत के 9 दिवसीय जल विहार महोत्सव का समापन हंगामे के साथ हुआ। रविवार रात बालीवुड स्वीट नाइट आर्केस्ट्रा में दिल्ली की डांस पार्टी की प्रस्तुति के दौरान फिल्मी गाने करती हूं मैं प्यार सिर्फ संडे को पर भीड़ बेकाबू हो गई।

कुछ युवकों ने मंच पर चढ़ने और महिला कलाकारों के कमरे में घुसने का प्रयास किया। समझाने पर भी युवक नहीं थमा तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। 20 सेकेंड का वीडियो वायरल पुलिस कर्मियों को लाइियां चलाते हुए लोग इधर-उधर भागने लगे। इसका 20 सेकेंड का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया में जमकर प्रचलित हो रहा है। जिसमें पुलिस कर्मी 7-8 बार लाठियां भांजते हुए दिख रहा है।