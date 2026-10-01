महोबा में 12 किमी फोरलेन सड़क को मिली मंजूरी, एनएचएआई को डीपीआर बनाने के निर्देश जारी

जागरण संवाददाता, महोबा। शहर के किडारी रेलवे फाटक पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज से ट्रामा सेंटर कैमाहा-कबरई फोरलेन तक डिवाइडर सहित सड़क बनाने का रास्ता साफ हो गया है। इसे अब मंजूरी मिल गई है।

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एनएचएआई छतरपुर को पत्र भेजकर मार्ग की डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इससे प्रोजेक्ट की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। यदि ऐसा होता है तो इससे महोबा, कबरई, कैमाहा समेत अन्य जनपदों के लोगों को आवागमन में सुविधा होगी और जाम की समस्या से भी राहत मिलेगी।

अभी तक इस मार्ग पर जाम सबसे बड़ी समस्या है। सदर विधायक राकेश गोस्वामी ने कुछ दिनों पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर इसकी मांग की थी। उन्होंने कहा कि मार्ग बनने से जिला मुख्यालय का आवागमन सुगम होगा और यातायात व्यवस्था बेहतर होगी।

कार्यों में तेजी लाकर समस्याओं का करें निस्तारण महोबा: कैंप कार्यालय में जिलाधिकारी प्रभास कुमार की अध्यक्षता में कबरई बांध के डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्रामों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिसमें उन्होंने जरूरी निर्देश दिए। डूब क्षेत्र के चार ग्रामों झिरसहेवा, अलीपुरा, गुगौरा एवं गंज के परिवारों के विस्थापन की समीक्षा हुई। साथ ही कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। बांध के जलभराव के बारे में जानकारी दी गई।