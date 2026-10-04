'न कोई पोस्ट, न बयान'; कैप्टन स्मित मच्छर मामले में BJP का कांग्रेस पर जोरदार हमला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रविवार को BJP ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर के मामले में 'चुप' हैं।

मच्छर दुबई-तेल अवीव जाने वाली फ्लाईदुबई फ्लाइट के कॉकपिट में ओमान के को-पायलट के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। साथ ही, BJP ने उत्तर प्रदेश में पार्टी की नई नियुक्तियों को लेकर भी विपक्षी पार्टी पर निशाना साधा।

कांग्रेस की चुप्पी पर उठाए सवाल पत्रकारों से बात करते हुए BJP प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यह घटना देश के लिए गर्व का मौका है और सवाल उठाया कि कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने भारतीय पायलट की बहादुरी की सार्वजनिक रूप से तारीफ क्यों नहीं की?

त्रिवेदी ने कहा, 'भारत के लिए यह बहुत गर्व का मौका है, लेकिन कुछ मौके ऐसे भी होते हैं जो शर्म की बात होते हैं। कांग्रेस परिवार की तरफ से कैप्टन स्मित मच्छर के लिए एक भी शब्द, एक भी पोस्ट या एक भी प्रेस बयान नहीं आया है। यह एक गंभीर सवाल खड़ा करता है।'

फ्लाइट में कैप्टन स्मित पर हुआ था हमला मच्छर पर बुधवार को 'फ्लाईदुबई' की फ्लाइट FZ1073 में हमला हुआ था, जिसमें 174 लोग दुबई से तेल अवीव जा रहे थे। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद, उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया, जिससे दूसरे लोग बीच-बचाव कर सके और विमान को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाया जा सका।