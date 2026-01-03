Language
    युवती की हत्या का आरोप लगाने वाला पिता ही निकला हत्यारा, बेटी की हत्या कर कुएं में फेंका शव 

    By Tarkesh Kumar Ojha Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 07:09 PM (IST)

    खड़गपुर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहाँ लापता युवती के पिता ईशान माल को ही उसकी हत्या का दोषी पाया गया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि ईशान न ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    बेटी की हत्‍या करने के आरोप में पिता को गिरफ्तार कर ले जाती पुलिस।

    जागरण संवाददाता, खड़गपुर। घर से युवती के लापता होने के मामले में हत्या का आरोप दर्ज कराने वाला पिता ही अंततः हत्यारा निकला। पुलिस जांच में इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 
     
    गिरफ्तार आरोपी की पहचान ईशान माल के रूप में हुई है, जो बांकुड़ा सदर थाना क्षेत्र के श्यामपुर गांव का निवासी है। बांकुड़ा जिला अदालत ने गुरुवार को उसे सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया। 
     
    पुलिस के अनुसार हत्या का मामला दर्ज होने के बाद जांच को गंभीरता से आगे बढ़ाया गया, जिसमें कई अहम सुराग हाथ लगे। मृतका भवानी माल (22) खेत मजदूर के रूप में काम करती थी। वह ईशान माल की दूसरी पत्नी की बेटी थी और मां के साथ सौतेले पिता के घर में रहती थी। 
     
    ईशान की पहली पत्नी से भी दो संतानें हैं। जांचकर्ताओं का दावा है कि 14 दिसंबर की रात ईशान माल ने भवानी की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को बोरी में भरकर घर से लगभग एक किलोमीटर दूर ओंदा थाना क्षेत्र के गुली गांव स्थित जंगल के एक कुएं में फेंक दिया गया। 
     
    हैरानी की बात यह है कि घटना के कुछ दिन बाद ईशान ने स्वयं बांकुड़ा सदर थाने में भवानी की गुमशुदगी को लेकर प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी। बुधवार को उक्त कुएं से दुर्गंध आने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। 
     
    ओंदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कुएं से शव बरामद किया। इसके बाद ईशान ने अज्ञात लोगों पर बेटी की हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। 
     
    हालांकि पूछताछ के दौरान उसके बयानों में गंभीर विरोधाभास पाए गए। कड़ी पूछताछ में आरोपी टूट गया और उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली। 
     
    पुलिस के अनुसार घटना के दिन खाने को लेकर ईशान और उसकी पत्नी के बीच विवाद हुआ था। इसी दौरान भवानी बीच-बचाव करने पहुंची, जिससे गुस्से में आकर ईशान ने ईंट से उसके सिर पर वार कर दिया। 
     
    गंभीर चोट लगने से भवानी की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे कुएं में फेंक दिया गया। इस बीच श्यामपुर गांव में आरोपी का घर बंद पड़ा है। 
     
    पड़ोस में रहने वाली बुजुर्ग महिला शेफाली माल ने ईशान के तीन नाबालिग बच्चों को अपने पास रख रही है। उन्होंने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं थी और बच्चों को असहाय देखकर उन्होंने उन्हें अपने पास रख लिया। 
     
    स्थानीय लोगों के अनुसार भवानी घर-घर जाकर परिचारिका का काम करती थी और कुछ मानसिक समस्याओं से भी जूझ रही थी। फिलहाल गुली गांव के जंगल स्थित कुएं के आसपास पुलिस की निगरानी जारी है। 
     
    जांचकर्ता मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी गहन जांच कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि भवानी की शादी के बावजूद उसका मायके में रहना पारिवारिक कलह का कारण बना हुआ था। 