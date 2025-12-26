डीएसटीपीएस में राजभाषा कार्यान्वयन उप समिति की बैठक

जागरण संवाददाता, दुर्गापुर : दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के दुर्गापुर इस्पात ताप विद्युत केंद्र (डीएसटीपीएस) अंडाल में राजभाषा हिंदी के प्रभावी क्रियान्वयन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राजभाषा कार्यान्वयन उप समिति की 14वीं बैठक शुक्रवार को हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य महाप्रबंधक एवं परियोजना प्रधान राम प्रवेश साह ने की। बैठक के प्रारंभ में उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन) श्रीकांत गेडाला ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। हिंदी अधिकारी इस्माईल मियां ने निर्धारित कार्यसूची के अनुसार बैठक का संचालन किया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में राम प्रवेश साह ने कार्यालयीन कार्यों में राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक, सरल एवं प्रभावी प्रयोग पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि हिंदी हमारे कार्यों को सरल, स्पष्ट और प्रभावी बनाने का सशक्त माध्यम है। हिंदी के निरंतर प्रयोग से न केवल कार्यालयीन कार्यों में सुविधा होती है, बल्कि आपसी संवाद, समन्वय और समझ भी मजबूत होती है। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से दैनिक कार्य, पत्राचार और अभिलेखों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने का आह्वान किया। बैठक में पिछली 13वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई। इसके पश्चात सितंबर 2025 तक की तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें हिंदी पत्राचार, टिप्पणियां, भाषा प्रशिक्षण, विभागीय राजभाषा निरीक्षण तथा कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के प्रयोग की समीक्षा की गई। इसके अलावा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), दुर्गापुर की 22 दिसंबर को संपन्न बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की स्थिति पर भी विचार-विमर्श किया गया।