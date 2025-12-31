Language
    बर्नपुर में स्वच्छ ऊर्जा से होगा स्टील का होगा उत्पादन, प्राकृतिक गैस आपूर्ति को सेल-गेल में करार

    By Manoj Kumar Bhagat Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 07:57 PM (IST)

    सेल आईएसपी बर्नपुर और गेल ने प्राकृतिक गैस आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। नवंबर 2027 से पांच साल के लिए यह करार आईएसपी की भविष्य की ईंधन ...और पढ़ें

    Hero Image

    सेल और गेल के बीच करार के मौके पर उपस्थित दोनों कंपनियों के पदाधिकारी।

    जागरण संवाददाता, बर्नपुर। SAIL आइएसपी, बर्नपुर और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (GAIL)-दोनों महारत्न सार्वजनिक उपक्रमों के बीच बुधवार को एक महत्वपूर्ण समझौता संपन्न हुआ। इस करार के तहत नवंबर 2027 से आईएसपी, बर्नपुर की भावी ईंधन गैस आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जाएगी।

    सेल आईएसपी (इस्को स्टील प्लांट), बर्नपुर में मुख्य रूप से पिग आयरन, क्रूड स्टील और हॉट रोल्ड स्टील का उत्पादन होता है। यह संयंत्र विशेष रूप से रेलवे के लिए रेल पटरियों के निर्माण के लिए जाना जाता है।

    इसके अलावा यहां हेवी स्ट्रक्चरल स्टील, बीम, चैनल, प्लेट्स और सेक्शन स्टील का उत्पादन किया जाता है, जिनका उपयोग रेलवे, पुल, भवन, औद्योगिक संरचनाओं और विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में किया जाता है।

    पांच वर्षों की अवधि के लिए किए गए इस समझौते से आईएसपी, बर्नपुर को स्वच्छ, विश्वसनीय एवं सतत ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित होगी। यह करार न केवल वर्तमान उत्पादन आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होगा, बल्कि प्रस्तावित विस्तार परियोजनाओं के लिए भी ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करेगा। साथ ही इससे संयंत्र की परिचालन दक्षता बढ़ेगी और भविष्य की विकास योजनाओं को मजबूती मिलेगी।

    इस अवसर पर डीआईसी (आईएसपी, डीएसपी एवं एएसपी) सुरजीत मिश्रा, ईडी (वर्क्स) विपिन कुमार सिंह, ईडी (प्रोजेक्ट्स) प्रवीण कुमार, ईडी (फाइनेंस) आर.के. सिन्हा, ईडी (एचआर) यू.पी. सिंह, सीजीएम (एम एंड यू) अभय कुमार, सीजीएम (सर्विसेज) अनिंद्य घोष, सीजीएम (एचआर) जितेंद्र कुमार सहित गेल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

    यह समझौता दोनों संगठनों के बीच रणनीतिक सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।