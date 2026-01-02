Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पेज तीन, कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ मानसिक संतुलन भी जरूरी: कमिश्नर

    By Ranjit Kumar1Edited By: Jagran News Network
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 03:59 AM (IST)

    आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा 15वें स्पोर्ट्स डे का भव्य आयोजन ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    पेज तीन, कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ मानसिक संतुलन भी जरूरी: कमिश्नर

    जागरण संवाददाता, आसनसोल : आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से शुक्रवार को पुलिस लाइन में 15वें स्पोर्ट्स डे का भव्य आयोजन किया गया। खेल का उद्घाटन आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कमिश्नर सुनील कुमार चौधरी ने किया। खेल आयोजन का मुख्य उद्देश्य पुलिसकर्मियों को शारीरिक रूप से फिट रखने के साथ-साथ मानसिक रूप से तनावमुक्त और ऊर्जावान बनाए रखना है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और जवानों उनके परिजन उपस्थित थे। इस अवसर पर पुलिस कमिश्नर सुनील कुमार चौधरी ने कहा कि दो दिवसीय खेल प्रतियोगिता में आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के विभिन्न थाना क्षेत्रों, ट्रैफिक, स्पेशल यूनिट और अन्य शाखाओं के पुलिसकर्मी हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई तरह की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें पुलिस जवान पूरे जोश के साथ भाग ले रहे हैं। कमिश्नर ने कहा पुलिस बल की जिम्मेदारी केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखना और जनता की सुरक्षा करना ही नहीं है, बल्कि अपने स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। लगातार ड्यूटी, तनावपूर्ण हालात और जिम्मेदारियों के बीच इस तरह के खेल आयोजन पुलिस कर्मियों के लिए नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच लेकर आते हैं। उन्होंने कहा कि खेलकूद से न सिर्फ शारीरिक फिटनेस में सुधार होता है, बल्कि टीम भावना, अनुशासन और आपसी सहयोग भी मजबूत होता है, ये सभी गुण पुलिस विभाग के प्रभावी कार्य संचालन में अहम भूमिका निभाते हैं ऐसे आयोजनों से पुलिस जवानों का मनोबल बढ़ता है और वे अपनी ड्यूटी को और अधिक समर्पण और क्षमता के साथ निभा पाते हैं। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में पुलिस जवानों ने अनुशासन और खेल भावना का बेहतरीन परिचय दिया। आयोजन स्थल पर सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा और अन्य व्यवस्थाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया, ताकि प्रतियोगिता सुचारू रूप से संपन्न हो सके।