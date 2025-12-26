अंतरराष्ट्रीय प्रतिभा का जलवा... बंगाल के अंडाल में मैराथन दौड़ में केन्या की महिला धावक रही अव्वल
रोटरी क्लब आफ उखड़ा एवं आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा आयोजित मैराथन दौड़ में केन्या की महिला धावक ने बाजी मारी। इस दौड़ का आयोजन उखड़ा मे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, दुर्गापुर। क्रिसमस के अवसर पर पश्चिम बंगाल के अंडाल के उखड़ा में रोटरी क्लब आफ उखड़ा एवं आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से आयोजित मैराथन दौड़ में केन्या की महिला धाविका इद्या ने प्रथम स्थान हासिल किया।
गुरुवार सुबह सात बजे बांकला रेलगेट से मैराथन की शुरुआत पांडवेश्वर के विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती और आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस उपायुक्त अभिषेक गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर की वहीं मसाल भी जालया।
करीब साढ़े चार किलोमीटर लंबी यह दौड़ बंकोला रेलगेट से शुरू होकर बाजपेयी मोड़, उखड़ा गांव, आनंद मोड़ होते हुए पुनः बंकोला रेलगेट पर जाकर संपन्न हुई। आयोजकों के अनुसार इस मैराथन में एक हजार से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न हिस्सों के साथ-साथ विदेशों से भी धावक शामिल हुए थे। पुरुष वर्ग में पुरुलिया के अनुपम महतो ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि चंदन राजभर दूसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में केन्या की इद्या प्रथम और अदिति रजक द्वितीय स्थान पर रहीं।
मैराथन के समापन पर विजेताओं और प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने कहा कि इस वर्ष मैराथन का मुख्य विषय पर्यावरण जागरूकता था।
उन्होंने बताया कि इस दौड़ के माध्यम से वैश्विक तापवृद्धि (ग्लोबल वार्मिंग) के प्रति लोगों को जागरूक करने का संदेश दिया गया। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि अगले वर्ष आयोजित होने वाली मैराथन में पुरस्कार राशि को दोगुना किया जाएगा। मौके पर एसीपी पिंटू साहा, सीआइ पिंटू मुखर्जी, विश्वरूप दे, संदीप दे, वीर बहादुर सिंह समेत अन्य लोग मौजूद थे।
