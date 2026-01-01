पूर्व रेलवे ने रिकॉर्ड यात्री राजस्व अर्जित किया, नई ट्रेनों और उन्नत सुविधाओं से आय में वृद्धि

रंजीत कुमार, आसनसोल। पूर्व रेलवे को चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल से दिसंबर तक आठ महीनों के दौरान यात्रियों से 3082 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। यह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 7.93 प्रतिशत अधिक है।



गुरुवार को पूर्व रेलवे के प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक डॉ. उदय शंकर झा ने बताया कि पूर्व रेलवे के आसनसोल, हावड़ा, सियालदह और मालदा मंडलों में यात्रियों की यात्रा से अब तक का सर्वाधिक यात्री राजस्व हासिल हुआ है। पिछले वर्ष इसी अवधि में यात्री राजस्व 2855.84 करोड़ रुपये था।



उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा और गैर-किराया (नॉन-फेयर) राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से कई नई ट्रेनों की शुरुआत की गई। सियालदह से जलपाईगुड़ी रोड के बीच हमसफर साप्ताहिक एक्सप्रेस 20 जून से शुरू की गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मालदा और गोमतीनगर के बीच अमृत भारत साप्ताहिक एक्सप्रेस 24 जुलाई से तथा गोड्डा-दौराई साप्ताहिक एक्सप्रेस 5 अगस्त से परिचालित की गई। इसके अलावा कोलकाता चितपुर से सैरंग के बीच कोल–सैरंग त्रि-साप्ताहिक एक्सप्रेस 16 सितंबर से शुरू हुई, जो नॉन-फेयर रेवेन्यू के लिहाज से महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

वेटिंग लाउंज के ठेका सरे 159 लाख रुपये राजस्व डॉ. झा ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए हावड़ा स्टेशन पर बैटरी चालित कार उपलब्ध कराई गई है। वहीं मालदा टाउन, भागलपुर, जमालपुर, सुल्तानगंज, पीरपैंती, राजमहल और न्यू फरक्का सहित छह स्टेशनों पर एसी वेटिंग लाउंज का ठेका पांच वर्षों के लिए 159.05 लाख रुपये में दिया गया है।



पूर्व रेलवे के अंतर्गत प्रमुख स्टेशनों पर 45 मेडिकल स्टोरों का ठेका 1.42 करोड़ रुपये की वार्षिक लाइसेंस फीस पर दिया गया है। फ्रेट सेवाओं के तहत आसनसोल रेल मंडल के अंडाल में नया गति शक्ति कार्गो टर्मिनल छह दिसंबर से शुरू किया गया है, जो स्पंज आयरन, सीमेंट और टीएमटी बार के आउटवर्ड ट्रैफिक को संभालेगा।