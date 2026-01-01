पूर्व रेलवे ने रिकॉर्ड यात्री राजस्व अर्जित किया, नई ट्रेनों और उन्नत सुविधाओं से आय में वृद्धि

Language
    By Ranjit Kumar1 Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 06:36 PM (IST)

    Hero Image

    पूर्व रेलवे के प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक डॉ. उदय शंकर झा।

    रंजीत कुमार, आसनसोल। पूर्व रेलवे को चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल से दिसंबर तक आठ महीनों के दौरान यात्रियों से 3082 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। यह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 7.93 प्रतिशत अधिक है।

    गुरुवार को पूर्व रेलवे के प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक डॉ. उदय शंकर झा ने बताया कि पूर्व रेलवे के आसनसोल, हावड़ा, सियालदह और मालदा मंडलों में यात्रियों की यात्रा से अब तक का सर्वाधिक यात्री राजस्व हासिल हुआ है। पिछले वर्ष इसी अवधि में यात्री राजस्व 2855.84 करोड़ रुपये था। 

    उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा और गैर-किराया (नॉन-फेयर) राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से कई नई ट्रेनों की शुरुआत की गई। सियालदह से जलपाईगुड़ी रोड के बीच हमसफर साप्ताहिक एक्सप्रेस 20 जून से शुरू की गई।

    मालदा और गोमतीनगर के बीच अमृत भारत साप्ताहिक एक्सप्रेस 24 जुलाई से तथा गोड्डा-दौराई साप्ताहिक एक्सप्रेस 5 अगस्त से परिचालित की गई। इसके अलावा कोलकाता चितपुर से सैरंग के बीच कोल–सैरंग त्रि-साप्ताहिक एक्सप्रेस 16 सितंबर से शुरू हुई, जो नॉन-फेयर रेवेन्यू के लिहाज से महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

    वेटिंग लाउंज के ठेका सरे 159 लाख रुपये राजस्व 

    डॉ. झा ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए हावड़ा स्टेशन पर बैटरी चालित कार उपलब्ध कराई गई है। वहीं मालदा टाउन, भागलपुर, जमालपुर, सुल्तानगंज, पीरपैंती, राजमहल और न्यू फरक्का सहित छह स्टेशनों पर एसी वेटिंग लाउंज का ठेका पांच वर्षों के लिए 159.05 लाख रुपये में दिया गया है।

    पूर्व रेलवे के अंतर्गत प्रमुख स्टेशनों पर 45 मेडिकल स्टोरों का ठेका 1.42 करोड़ रुपये की वार्षिक लाइसेंस फीस पर दिया गया है। फ्रेट सेवाओं के तहत आसनसोल रेल मंडल के अंडाल में नया गति शक्ति कार्गो टर्मिनल छह दिसंबर से शुरू किया गया है, जो स्पंज आयरन, सीमेंट और टीएमटी बार के आउटवर्ड ट्रैफिक को संभालेगा।

    यात्री सेवाओं के लिए 290 करोड़ के कार्य स्वीकृत

    उन्होंने बताया कि पूर्व रेलवे में वैल्यू एडेड सेवाओं के तहत यात्रियों को ग्राहक-अनुकूल और उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 290 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिन पर तेजी से काम चल रहा है। आने वाले दिनों में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मार्गदर्शन और रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार सभी मंडलों में यात्रियों की सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए युद्धस्तर पर कार्य किए जाएंगे।