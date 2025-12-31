Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    प्रदूषण के विरोध में कारखाना पर ग्रामीणों का प्रदर्शन

    By Rakesh Pradeep UpadhayEdited By: Jagran News Network
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 03:59 AM (IST)

    प्रदूषण का विरोध ...और पढ़ें

    प्रदूषण के विरोध में कारखाना पर ग्रामीणों का प्रदर्शन

    संवाद सहयोगी, जामुड़िया : जामुड़िया औद्योगिक क्षेत्र में कारखाना से निकलनेवाले प्रदूषण के कारण आसपास के इलाकों में रहनेवाले स्थानीय ग्राम निवासियों का जीना मुश्किल हो गया है। इसके कारण लोगों में कई प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। मंगलवार रात जामुड़िया औद्योगिक क्षेत्र के इलाके में स्थित श्याम सेल कारखाना के द्वारा प्रदूषण को लेकर इलाके के आसपास रहनेवाले सैकड़ों लोगों ने कारखाना के गेट नंबर तीन पर प्रदर्शन किया। इसके बारे में जानकारी देते हुए स्थानीय ग्राम निवासी काजल घोष ने बताया कि यहां पर हमलोग इतने सालों से निवास कर रहे हैं और हमलोग वर्षों से प्रदूषण की मार को झेल रहे हैं। पहले तो कम प्रदूषण था, अब प्रदूषण बर्दाश्त के बाहर हो गया है। इसके चलते घर की छत कारखाने की डस्ट से काली हो गई है तथा तालाब का पानी स्नान योग नही बचा है। रास्तों पर भी काली धूल की परत जम गई है, जिसके कारण रास्तों पर से होकर गुरनेवाले लोगों का वस्त्र गंदा हो जा रहे हैं। जब यही बात बुधवार की सुबह में कारखाना अधिकारी ने बात करने यहां पर आए तो उनके साथ मारपीट भी की गई है। हमलोगों की मांग है कि प्रदूषण रोकने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई हो। प्रदर्शन की सूचना पाकर मौके पर जामुड़िया थाना पुलिस पहुंच कर लोगों को काफी समझा बुझाकर मामला शांत कराया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें