स्वास्थ्य मेले का आयोजन

जागरण संवाददाता, आसनसोल : बंगाल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की तरफ से रविवार को आसनसोल के राहालेन इलाके में स्थित आदि दुर्गा बाड़ी के निकट स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। संगठन के प्रशासनिक सचिव अमित राय ने बताया कि उनके संगठन की तरफ से पिछले 18 वर्षों से इस तरह के शिविर का आयोजन किया जा रहा है इसके जरिए वह समझ में स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाना चाहते हैं। हर साल ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग यहां पर आते हैं और विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा अपने स्वास्थ्य की जांच करवाते हैं।