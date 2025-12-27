बीच सड़क पर टोटो, आटो चालकों में मारपीट, अफरा तफरी

जागरण संवाददाता, आसनसोल : आसनसोल के बीएनआर मोड़ के समीप शनिवार को टोटो और आटो चालकों के बीच जमकर मारपीट की घटना हुई। बीच सड़क पर कानून की धज्जियां उड़ाते हुए आटो और टोटो चालकों ने एक दूसरे पर जमकर लात घुसे बरसाए। जिससे बीएनआर इलाके में करीब आधे घंटे तक अफरा-तफरी का माहौल रहा। स्थिति को संभालने के लिए न तो ट्रैफिक पुलिस आई और न ही आसनसोल साउथ पुलिस फाड़ी से कोई आया, जबकि महज कुछ सौ मीटर की दूसरी पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय के अलावा न्यायालय परिसर, आसनसोल जेल है। जिस जगह पर घटना हुई, उस जगह से महज दो कदम की दूरी पर ट्रैफिक पुलिस का बूथ है, बूथ पर हमेशा ट्रैफिक पुलिस अधिकारी और सिविक वालंटियर रहते हैं। इस घटना से यहां की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े हो गए है।