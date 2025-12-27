Language
    बीच सड़क पर टोटो, आटो चालकों में मारपीट, अफरा तफरी

    By Rakesh Pradeep UpadhayEdited By: Jagran News Network
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 03:59 AM (IST)

    बीच सड़क पर टोटो, आटो चालकों में मारपीट, अफरा तफरी

    जागरण संवाददाता, आसनसोल : आसनसोल के बीएनआर मोड़ के समीप शनिवार को टोटो और आटो चालकों के बीच जमकर मारपीट की घटना हुई। बीच सड़क पर कानून की धज्जियां उड़ाते हुए आटो और टोटो चालकों ने एक दूसरे पर जमकर लात घुसे बरसाए। जिससे बीएनआर इलाके में करीब आधे घंटे तक अफरा-तफरी का माहौल रहा। स्थिति को संभालने के लिए न तो ट्रैफिक पुलिस आई और न ही आसनसोल साउथ पुलिस फाड़ी से कोई आया, जबकि महज कुछ सौ मीटर की दूसरी पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय के अलावा न्यायालय परिसर, आसनसोल जेल है। जिस जगह पर घटना हुई, उस जगह से महज दो कदम की दूरी पर ट्रैफिक पुलिस का बूथ है, बूथ पर हमेशा ट्रैफिक पुलिस अधिकारी और सिविक वालंटियर रहते हैं। इस घटना से यहां की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े हो गए है।

    घटना में घायल मोहमद सिदाब ने बताया कि वह अपने आटो में सवारी लेकर हाटन रोड जा रहा था, बीएनआर सिग्नल पर आकर वह खड़ा हुआ, सिग्नल खुला तो उसके आगे एक टोटो था, जो बीएनआर से बर्नपुर के लिए चलता है। जब उसने टोटो चालक को सामने से हटने को कहा तो टोटो चालक उसके साथ गाली गलौज करने लगा। जब गाली देने का विरोध किया तब टोटो चालक ने उसे सिग्नल पर रो दिया और अपने कुछ अन्य साथियों को बुलाकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। जिस पिटाई के बाद आटो चालक ने भी अपने अन्य साथियों को बुलाया और बीएनआर मोड़ पर टोटो चालकों के साथ मारपीट शुरू कर दी और देखते ही देखते पूरे इलाका रणक्षेत्र बन गया।