चारिदा बाजार में छऊ मुखौटे खरीदनेवालों की भीड़

अयोध्या की पहाड़ियों के अलावा, पहाड़ियों की तलहटी में स्थित पुरुलिया के प्रसिद्ध मुखौटा गांव चारिदा में भी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। इसके साथ ही, छऊ मुखौटों का बाजार भी तेजी से बढ़ रहा है। चरिदा गांव में प्रवेश करते ही आपको रंग-बिरंगे छऊ मुखौटों से सजी दुकानों और स्टालों की कतारें दिखाई देंगी। विभिन्न आकृतियों और रंगों के मुखौटे बिक रहे हैं। पर्यटक देवमित्र भट्टाचार्य, विश्वजीत साव आदि ने कहा कि चरिदा का पारंपरिक छऊ मुखौटा खरीदे बिना अयोध्या की पहाड़ियों की उनकी यात्रा अधूरी है। इसीलिए वह छऊ मुखौटे स्मृति चिन्ह के रूप में खरीद रहे हैं। पर्यटकों की मांग को ध्यान में रखते हुए कलाकारों ने पहले से ही तैयारियां कर ली हैं। घरों को सजाने के लिए छोटे मुखौटों से लेकर बड़े आकार के कलात्मक मुखौटों तक, सब कुछ उपलब्ध हैं। चारिदा गांव के मुखौटा कलाकार, गणेश सूत्रधर, दिलीप सूत्रधर आदि कलाकारों को उम्मीद है कि इस साल पर्यटकों की संख्या अच्छी रहेगी और इसके साथ ही उनका कारोबार भी फलेगा-फूलेगा। पर्यटकों की आमद से चरिदा में अब खुशनुमा माहौल छाया हुआ है।