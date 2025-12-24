Video: 'फेमस दुल्हन मीट्स हर एक्स' वाली लड़की ने तोड़ी अपनी चुप्पी, बताया वीडियो के पीछे की वजह

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में एक दुल्हन शादी से महज कुछ घंटे पहले अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने जाती नजर आ रही थी। लाल जोड़े में सजी यह लड़की भावुक होकर अपने एक्स को गले लगाती है और फिर शादी के लिए वापस लौट जाती है।

इस वीडियो देखकर इंटरनेट यूजर सन्न रह गए। कई लोगों ने इसे सच मानकर दुल्हन की वफादारी पर सवाल उठाए, तो कुछ ने दूल्हे के लिए सहानुभूति जताई। इंटरनेट पर मीम्स की जैसे बाढ़ सी आ गई और लॉयल्टी को लेकर बहस छिड़ गई।

लेकिन अब इस वीडियो की हकीकत सामने आ गई है। दुल्हन बनी लड़की का नाम श्रुति दहुजा है। उन्होंने खुद आगे आकर सच्चाई बताई है। वे अब 'फेमस दुल्हन मीट्स हर एक्स' के नाम से जानी जा रही हैं। श्रुति ने कहा कि पूरा वीडियो स्क्रिप्टेड था और इसे उनकी मर्जी के खिलाफ अपलोड किया गया है।

वायरल वीडियो में क्या हुआ था? वीडियो की शुरुआत एक कार से होती है। कंटेंट क्रिएटर आरव मावी कार चला रहे हैं। दूसरी तरफ श्रुति दहुजा दुल्हन के लिबास में बैठी हैं और फोन पर बात कर रही हैं। वीडियो में बताया जाता है कि फेरे शुरू होने में सिर्फ दो घंटे बाकी हैं, लेकिन दुल्हन अपने एक्स से आखिरी बार मिलने जा रही है। दावा किया गया कि लड़की का परिवार शादी के लिए दबाव डाल रहा है, इसलिए वह मजबूरी में शादी कर रही है।