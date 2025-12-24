PCO से लेकर 3G Dongle तक... तस्वीरों में देखें वो दौर जो कभी लौट कर नहीं आएगा

Language
    आज का दौर तकनीक का दौर है, लेकिन एक समय था जब तकनीक हमारी पहुंच से बाहर थी। एक फोन कॉल करने के लिए भी पीसीओ तक जाना पड़ता था। भारत के टेलिकॉम डिपार्टम ...और पढ़ें

    टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने साझा की पुरानी यादें

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आज का दौर तकनीक का दौर है। जमाना इतना एडवांस हो गया है कि किसी भी काम को करने के लिए हमें मशीन का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन याद कीजिए, एक वो दौर भी था जब हम तकनीक से काफी दूर हुआ करते थे। या यूं कहिए कि तकनीक हमारे पहुंच से बाहर थी। एक फोन कॉल करने के लिए भी हमें PCO तक जाना पड़ता था।

    यह हो सकता है कि जिस जमाने की बात यहां हो रही है, वो आपसे दूर रहा हो, लेकिन घर के बड़े-बुजुर्गों से अगर आप बात करेंगे, तो वो जरूर बताएंगे कि आखिर बिना उन्नत तकनीकी डिवाइस के जीवन कितना आसान हुआ करता था। वे अपनी पूरी यादों को भी आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें पीसीओ, ओल्ड जनरेशन के टेलीफोन और मोबाइल फोन का जिक्र करेंगे।

    इन्हीं यादों को ताजा करते हुए, भारत के टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाला है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में 90 और उसके बाद के दौर की कुछ ऐसे डिवाइस दिखाए गए हैं, जो आपकी पुरानी यादों को ताजा करने के लिए काफी हैं। आइए, इस पर एक नजर डालते हैं।

    NOKIA

    नोकिया कंपनी का वो पुराना और भारी मोबाइल फोन जो लगभग हर भारतीय परिवार में पहला फोन हुआ करता था। 

    PCO

    उस दौर में लगभग सड़क के किनारे इस तरह के STD, ISD और लोकल पीसीओ बूथ दिख दे जाते थे। 

    RECHARGE

    आज के समय में मोबाइल फोन रिचार्ज करना बेहद आसान है लेकिन एक जमाना था जब लोग दुकान से रिचार्ज कार्ड खरीदते थे फिर उसे कॉइन से घिस कर लिखे 16 डिजिट के नंबर से अपना फोन रिचार्ज किया करते थे। 

    PHONE

    पुराने जामने के बेहद लग्जरी माने जाने वाले ये मोबाइल लगभग हर किसी का सपना हुआ करते थे। 

    TELIPHONE

    ओल्ड मॉडल का टेलीफोन जिसमें नंबर डायल करना भी बेहद कठिन था।

    3G

     हाई-स्पीड और वायरलेस इंटरनेट के उपयग के लिए इस तरह से 3G Dongle हुआ करते थे। 

    (फोटो क्रेडिट- सभी तस्वीरें department_of_telecom के instagram हैंडल से ली गई है)

     

     