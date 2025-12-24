PCO से लेकर 3G Dongle तक... तस्वीरों में देखें वो दौर जो कभी लौट कर नहीं आएगा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आज का दौर तकनीक का दौर है। जमाना इतना एडवांस हो गया है कि किसी भी काम को करने के लिए हमें मशीन का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन याद कीजिए, एक वो दौर भी था जब हम तकनीक से काफी दूर हुआ करते थे। या यूं कहिए कि तकनीक हमारे पहुंच से बाहर थी। एक फोन कॉल करने के लिए भी हमें PCO तक जाना पड़ता था।

यह हो सकता है कि जिस जमाने की बात यहां हो रही है, वो आपसे दूर रहा हो, लेकिन घर के बड़े-बुजुर्गों से अगर आप बात करेंगे, तो वो जरूर बताएंगे कि आखिर बिना उन्नत तकनीकी डिवाइस के जीवन कितना आसान हुआ करता था। वे अपनी पूरी यादों को भी आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें पीसीओ, ओल्ड जनरेशन के टेलीफोन और मोबाइल फोन का जिक्र करेंगे।

View this post on Instagram A post shared by DoT_India (Department of Telecommunications) (@department_of_telecom) इन्हीं यादों को ताजा करते हुए, भारत के टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाला है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में 90 और उसके बाद के दौर की कुछ ऐसे डिवाइस दिखाए गए हैं, जो आपकी पुरानी यादों को ताजा करने के लिए काफी हैं। आइए, इस पर एक नजर डालते हैं।

नोकिया कंपनी का वो पुराना और भारी मोबाइल फोन जो लगभग हर भारतीय परिवार में पहला फोन हुआ करता था। उस दौर में लगभग सड़क के किनारे इस तरह के STD, ISD और लोकल पीसीओ बूथ दिख दे जाते थे। आज के समय में मोबाइल फोन रिचार्ज करना बेहद आसान है लेकिन एक जमाना था जब लोग दुकान से रिचार्ज कार्ड खरीदते थे फिर उसे कॉइन से घिस कर लिखे 16 डिजिट के नंबर से अपना फोन रिचार्ज किया करते थे।