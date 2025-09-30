Language
    पिता ने 7 साल के मासूम को खाई में फेंका, मां ने बनाया वीडियो; बोला- मैं एक अच्छा बाप

    By Jagran News Edited By: Shubham Kumar Tiwari
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 07:01 PM (IST)

    सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गैरेट जी का अपने बेटे को चट्टान से पानी में फेंकने का वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद उनकी आलोचना हुई। गैरेट ने सफाई देते हुए कहा कि उनका उद्देश्य बच्चे को डर का सामना करना सिखाना था और वे एक अच्छे पिता हैं। उन्होंने कहा कि हर बच्चे की प्राथमिकता सुरक्षा है।

    पिता ने 7 साल के मासूम को खाई में फेंका (इमेज सोर्स- garrettgee instagram)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बीते जुलाई महीने में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक वीडियो काफी चर्चा में रहा। जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गैरेट जी ने अपने सात साल के बेटे को ऊंची चट्टान से पानी में फेंक दिया। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इसकी आलोचना की। इस वीडियो को लेकर चाइल्ड सेफ्टी और पैरेंटिंग पर बहस छिड़ गई।

    इस विवाद के बीच इन्फ्लुएंसर गैरेट जी ने सफाई दी है कि वह एक अच्छा पिता है। गैरेट ने दावा किया कि यह बेटे को ‘डर का सामना करना सिखाने’ के लिए था। गैरेट की पत्नी जेसिका ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया और गैरेट ने यह सारा काम किया। हालांकि, सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे खतरनाक और ट्रॉमा पैदा करने वाला बताया।

    कौन है गैरट गी?

    दरअसल, गैरेट जी एक सोशल मीडिया एक इन्फ्लुएंसर हैं। गैरेट जी, जिसे ‘द बकेट लिस्ट फैमिली’ के नाम से जाना जाता है। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं। गैरेट ज्यादात्तर ट्रैवल और एडवेंचर से जुड़े कंटेंट बनाते हैं। गैरेट के वायरल हुए इस वीडियो में वे अपने सात साल के बेटे कैली को चट्टानों से घिरे खाई के किनारे ले जाते हैं। जहां नीचे पानी भरा होता है। यहां उसका बेटा कैली कूदना चाहता है। लेकिन डर जाता है।

    इसी दौरान गैरेट पीछे से आ जाता है और अचानक बेटे को गोद में उठाकर पानी से भरी खाई में फेंक देता है। इस दौरान कैली पानी में सुरक्षित तरीके से गिरते हुए हंसता है। इस वीडियो के कैप्शन में गैरेट ने यह भी लिखा ‘यह पैरेंटिंग एडवाइस नहीं है। हर बच्चे के लिए अलग होता है। सेफ रहें!’

    जानिए क्या बोले गी?

    वीडियो को पोस्ट करते समय गी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उनके वीडियो का उद्देश्य पालन-पोषण संबंधी सलाह देना या ऐसा कुछ नहीं था, जिसे वह दूसरों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें। गी ने पोस्ट में लिखा "हर बच्चा अलग होता है, इसलिए जिस तरह से हम बच्चों की परवरिश करते हैं, उन्हें अनुशासित करते हैं और उन्हें चट्टान से कूदना सिखाते हैं, वह भी बिल्कुल अलग है। निश्चित रूप से पहली उनकी प्राथमिकता सुरक्षा है। दूसरी यह सीखना कि आप मुश्किल काम भी कर सकते हैं, तीसरी है मजे करना।"

    पीपल मैगजीन के मुताबिक, गी ने कहा, "अगर किसी ने वह वीडियो देखा है और उसने सिर्फ वही वीडियो देखा है, तो मैं उनसे सहमत हूं। 'अरे यार, यह बहुत बुरा लग रहा है, और यह पिता अपने बच्चे पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहा है।' लेकिन जिन लोगों ने लंबे समय तक हमारी यात्रा देखी है, वे समझते हैं कि माता-पिता के रूप में हम कितने विचारशील और सतर्क हैं।"

