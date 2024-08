VIDEO: मलेशिया में फुटपाथ पर चल रही थी भारतीय महिला, अचानक 26 फीट गहरे सिंकहोल में गिरी; अनोखे तरीके से बचाव अभियान जारी

Telugu Woman Goes Missing After Falling Into Sinkhole in Kuala Lumpur Malaysia

A Telugu woman from Andhra Pradesh is missing after falling into a sinkhole while walking on a footpath in Kuala Lumpur, Malaysia. The incident occurred on Friday when the pavement suddenly collapsed… pic.twitter.com/R58XJV7TFv— Sudhakar Udumula (@sudhakarudumula) August 24, 2024

महिला का पता लगाने के लिए टास्क फोर्स गठित

महिला को खोजने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें खनिज और भूविज्ञान विभाग, कुआलालंपुर सिटी हॉल, रॉयल मलेशिया पुलिस और लोक निर्माण विभाग शामिल हैं। इससे पहले, एक महिला के सिंकहोल में गिरने का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था। यह घटना ब्राजील में हुई थी। धुंधले फुटेज में महिला के चलते सड़क ढहती हुई दिखाई दे रही है। वह एक पानी के गड्ढे में गिर जाती है और उसे वहां खड़े लोग बचा लेते हैं।

यह भी पढ़ें- बांध टूटने से पूर्वी सूडान में भीषण तबाही, 20 गांव नष्ट; अब तक 30 की मौत और सैकड़ों लापता