उत्तरकाशी में पेपर लीक के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन, CBI जांच की मांग

जासं, उत्तरकाशी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण को लेकर उत्तरकाशी में युवाओं ने प्रदर्शन किया।

उत्तराखंड क्रांति दल, उत्तराखण्ड बेरोजगार संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में सैकड़ों की संख्या में युवक-युवतियां बाजार में जुलूस प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे।

जहां उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप कर परीक्षा को निरस्त करने पूरे मामले की सीबीआई जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। ऐसा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी।

