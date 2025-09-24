Language
    उत्तरकाशी में पेपर लीक के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन, CBI जांच की मांग

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 01:51 PM (IST)

    उत्तराखंड के उत्तरकाशी में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक मामले में युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उत्तराखंड क्रांति दल और उत्तराखंड बेरोजगार संघ के नेतृत्व में युवाओं ने बाजार में जुलूस निकाला और कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने परीक्षा रद्द करने सीबीआई जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की अन्यथा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी।

    मामले की सीबीआई जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। जागरण

    जासं, उत्तरकाशी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण को लेकर उत्तरकाशी में युवाओं ने प्रदर्शन किया।

    उत्तराखंड क्रांति दल, उत्तराखण्ड बेरोजगार संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में सैकड़ों की संख्या में युवक-युवतियां बाजार में जुलूस प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे।

    जहां उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप कर परीक्षा को निरस्त करने पूरे मामले की सीबीआई जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। ऐसा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी।

