Uttarkashi News: यमुनाघाटी में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया देवलांग पर्व, सदियों से चली आ रही अनोखी परंपरा

संवाद सूत्र, जागरण, बड़कोट : यमुनाघाटी के गैर गांव, गंगटाड़ी, कुथनौर सहित रवांई, जौनपुर व जौनसार क्षेत्र में परंपरागत मंगसीर की बग्वाल पर देवलांग पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पर्व की मुख्य परंपरा के अनुसार विशालकाय देवदार के पेड़ को खड़ा कर उसे अग्नि को समर्पित किया गया।

यमुनाघाटी में राजा रघुनाथ को ईष्ट देव मानने वाले श्रद्धालु सदियों से इस पर्व को अंधेरे से उजाले की ओर विजय के रूप में मनाते आ रहे हैं। देवलांग पर्व के लिए ग्रामीण जंगल से विशाल देवदार का पेड़ लाते हैं।

65 गांवों के लोग शाटी और पानसाई दो हिस्सों में विभाजित होकर पेड़ पर सूखी लकड़ियों के गुच्छे बांधते हैं। इसके बाद डंडों के सहारे पेड़ को खड़ा किया जाता है और अग्नि प्रज्वलित की जाती है। शंखनाद, ढोल-नगाड़ों और पारंपरिक नृत्यों के बीच श्रद्धालु भगवान राजा रघुनाथ की स्तुति करते हुए पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। क्षेत्र की समृद्धि व राजकुशलता के लिए रघुनाथ मंदिर में दर्शन व पूजा-अर्चना करना यहां की सदियों पुरानी परंपरा है।