उत्तराखंड में अनोखा मामला: मंदिर में हुई चोरी, चोरों को पहचानने कोतवाली पहुंची देवडोली; चुराया सामान भी ढूंढा

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। बीते रविवार को डुंडा ब्लाक के चिणाखोली गांव में भगवान नागराजा मंदिर का ताला तोड़कर चोरी हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्यवाई कर शक के आधार पर दो लोगों को हिरासत में लिया। लेकिन असली चोर को पहचानने के लिए नागराजा भगवान की डोली ग्रामीणों के साथ कोतवाली पहुंची। इस दौरान एक चमत्‍कार भी हुआ। देवडोली की ओर से बताये गये स्थान पर चोरी का सामान भी बरामद किया गया।

ग्रामीणों के अनुसार बीते रविवार को चिणाखोली गांव में एक शादी समारोह था। गांव में बाहर से दो लोग आये थे। दिन में मंदिर में दूल्हा-दुल्हन के पूजा करने करने के बाद जब पुजारी दोबारा मंदिर पहुंचे, तो मंदिर का दरवाजा टूटा मिला। वहीं, मंदिर से दान पात्र सहित देवता की मूर्ति गायब थी। इसकी सूचना ग्रामीणों ने तत्काल कोतवाली पुलिस को दी। इस पर पुलिस ने गांव में गए दोनों लोगों को हिरासत में ले लिया, लेकिन उनके पास चोरी का सामान नहीं मिला।