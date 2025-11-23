संवाद सूत्र, पुरोला । उत्तराखंड मूल के लंदन निवासी कारोबारी राज भट्ट ने राजकीय इंटर कालेज गुंदियाट गांव के चार मेधावी छात्र-छात्राओं की शिक्षा व व्यावसायिक शिक्षा का खर्च उठाने का निर्णय लिया है। भट्ट ने गुंदियाट गांव के इंटर कालेज का दौरा किया और विद्यालय की मूल आवश्यकताओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय के छात्रों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। कुमाऊं मंडल के हल्द्वानी निवासी भट्ट ने कालेज को एक कंप्यूटर, छात्रों के लिए मूत्रालय व एक डिजिटल बोर्ड उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

साथ ही कक्षा 11 की काजल वर्मा की नीट परीक्षा की तैयारी के लिए फीस, लैपटाप व 2500 रुपये की स्कालरशिप देने की बात कही। इसके अलावा, धनवीर (कक्षा 10) के लिए भी 2500 रुपये की स्कालरशिप, देविका व श्रुति (कक्षा 12) को अच्छे अंक प्राप्त करने पर लैपटाप और भविष्य में मेडिकल की तैयारी के लिए सहयोग देने का आश्वासन दिया।