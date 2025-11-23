लंदन के कारोबारी राज उठाएंगे उत्तराखंड के चार मेधावी छात्रों की पढ़ाई का खर्च, पहाड़ से खास रिश्ता
उत्तराखंड मूल के लंदन निवासी व्यवसायी राज भट्ट ने राजकीय इंटर कॉलेज गुंदियाट के चार मेधावी छात्रों की शिक्षा का खर्च उठाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कॉलेज को कंप्यूटर, मूत्रालय और डिजिटल बोर्ड देने का वादा किया। भट्ट ने छात्रों को छात्रवृत्ति और लैपटॉप देने की भी घोषणा की, साथ ही उच्च शिक्षा के लिए भी सहायता का आश्वासन दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने उनके इस सहयोग की सराहना की।
संवाद सूत्र, पुरोला । उत्तराखंड मूल के लंदन निवासी कारोबारी राज भट्ट ने राजकीय इंटर कालेज गुंदियाट गांव के चार मेधावी छात्र-छात्राओं की शिक्षा व व्यावसायिक शिक्षा का खर्च उठाने का निर्णय लिया है।
भट्ट ने गुंदियाट गांव के इंटर कालेज का दौरा किया और विद्यालय की मूल आवश्यकताओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय के छात्रों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। कुमाऊं मंडल के हल्द्वानी निवासी भट्ट ने कालेज को एक कंप्यूटर, छात्रों के लिए मूत्रालय व एक डिजिटल बोर्ड उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।
साथ ही कक्षा 11 की काजल वर्मा की नीट परीक्षा की तैयारी के लिए फीस, लैपटाप व 2500 रुपये की स्कालरशिप देने की बात कही। इसके अलावा, धनवीर (कक्षा 10) के लिए भी 2500 रुपये की स्कालरशिप, देविका व श्रुति (कक्षा 12) को अच्छे अंक प्राप्त करने पर लैपटाप और भविष्य में मेडिकल की तैयारी के लिए सहयोग देने का आश्वासन दिया।
भट्ट ने अभय प्रसाद (कक्षा 12) को कामन एंट्रेंस यूनिवर्सिटी टेस्ट में अच्छा कालेज मिलने पर आगे की शिक्षा का खर्च स्वयं वहन करने का आश्वासन दिया। विद्यालय प्रधानाचार्य देवेंद्र सजवान व अन्य शिक्षकों ने राज भट्ट के इस सहयोग की सराहना की।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।