उत्तरकाशी में हवाई अड्डे पर विमान से पैराग्लाइडिंग कर उतरे सेना के 28 कमांडो, नजारा देख लोग भी अचरज में पड़ गए

चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे पर सेना के जांबाजों ने फिर अपनी जांबाजी का प्रदर्शन किया। सेना के सी-295 सैन्य परिवहन विमान से 28 कमांडो ने दस हजार फीट की ऊंचाई से पैराग्लाइडिंग की। नीले आसमान से अचानक पैराग्लाइडिंग करते सेना के जवानों को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस हवाई अड्डे को वायुसेना अपना एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाना चाहती है।

जागरण संवाददाता, चिन्यालीसौड़। चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा फिर सेना के जांबाजों ने फिर अपनी जांबाजी दिखाई है। मंगलवार को यहां सेना के सी-295 सैन्य परिवहन विमान से सेना के 28 कमांडो ने करीब दस हजार फीट की ऊंचाई से पैराग्लाइडिंग की। नीले आसमान से अचानक पैराग्लाइडिंग कर उतरते सेना के जांबाजों को देखकर लोग भी अचरज में पड़ गये।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बता दें कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चिन्यालीसौड़ हवाई हड्डे को वायुसेना अपना एडवांस लैडिंग ग्राउंड बनाना चाहती है। प्रदेश सरकार के भी अब इस हवाई अड्डे को सेना को सौंपने की चर्चा है। इस बीच यहां मंगलवार सुबह करीब दस बजे आगरा एयरबेस से पहुंचे सेना के सी-295 सैन्य परिवहन विमान से वायुसेना व सेना के कुल 28 कमांडो ने दो राउंड याने कि 14-14 के ग्रुप में पैराग्लाइडिंग की।