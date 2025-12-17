गंगोत्री नेशनल हाईवे पर शुरू नहीं हुआ चौड़ीकरण कार्य, अगले यात्रा सीजन में भी तीर्थयात्रियों को झेलनी पड़ सकती है जाम की समस्या
गंगोत्री नेशनल हाईवे पर चौड़ीकरण का कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। इस वजह से अगले यात्रा सीजन में भी तीर्थयात्रियों को जाम की समस्या से जूझना पड़ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर अगले यात्रा सीजन में भी तीर्थयात्रियों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलती नजर नहीं आ रही है। यहां उत्तरकाशी से भैरोंघाटी तक पांच चरणों में प्रस्तावित चौड़ीकरण कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया है।
वहीं, धराली आपदा के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित चौड़ीकरण कार्य की समीक्षा की जा रही है। ऐसे में यहां जल्द चौड़ीकरण कार्य शुरू होने की उम्मीद भी कम ही है। हालांकि बीआरओ के अधिकारियों ने मार्च 2026 तक चौड़ीकरण कार्य शुरू किये जाने की उम्मीद जताई है।
बता दें कि गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग चारधाम व सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जहां यात्रा सीजन में इस हाईवे से गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के दर्शनों को बड़ी तादात में तीर्थयात्री आवागमन करते हैं। वहीं, चीन सीमा से लगी अग्रिम चौकियों तक सेना भी इसी हाईवे से रसद सहित अन्य सैन्य आपूर्ति करती है।
लेकिन जनपद मुख्यालय के निकट उजेली सहित मनेरी, भटवाड़ी, गंगनानी, डबरानी आदि क्षेत्रों हाईवे काफी संकरा है। इस कारण यहां जाम की समस्या बनी रहती है। केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी चारधाम ऑलवेदर रोड परियोजना में बीआरओ ने उत्तरकाशी के चुंगी बड़ेथी से भैरोंघाटी तक पांच चरणों में हाईवे के चौड़ीकरण की योजना बनाई हुई है।
लेकिन अब तक इस पर काम शुरू नहीं हो पाया है। जबकि पांचवें, चौथे व पहले चरण में चौड़ीकरण को लेकर डीपीआर भी लगभग तैयार कर ली गई थी। वहीं, बीते चारधाम यात्रा सीजन से पूर्व ही जनपद मुख्यालय में पांचवें चरण के अंतर्गत चौड़ीकरण कार्य शुरू होने की उम्मीद थी।
लेकिन धराली आपदा के बाद प्रस्तावित चौड़ीकरण कार्य की समीक्षा जारी है। ऐसे में यहां जल्द चौड़ीकरण कार्य शुरू होने की उम्मीद कम ही हैं। वहीं, लगभग चार महीने बाद अप्रैल माह में चारधाम यात्रा शुरू होगी। ऐसे में जल्द चौड़ीकरण कार्य शुरू नहीं हुआ तो तीर्थयात्रियों को फिर संकरी सड़कों से आवाजाही कर जाम की समस्या से दो-चार होना पड़ेगा।
होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र मटूड़ा का कहना है कि वाहनों का दबाव बढ़ने व हाईवे संकरा होने से उजेली, भटवाड़ी, गंगनानी, लिमचीगाड व सोनगाड आदि में जाम की समस्या रहती है। इस समस्या को दूर करने के लिए जल्द से जल्द चाैड़ीकरण कार्य शुरू होना चाहिए।
यह भी पढ़ें- RRB परीक्षा के लिए मुरादाबाद से देहरादून के बीच चलेगी एग्जाम स्पेशल ट्रेन, ये होंगे स्टॉपेज
वर्षाकाल में आया मलबा भी बढ़ायेगा परेशानी
गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरासू, नालूपानी व डुंडा देवीधार आदि में वर्षाकाल में आया मलबा भी नहीं हट पाया है, यह मलबा चारधाम यात्रा से पहले नहीं हटता तो तीर्थयात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र मटूड़ा ने बीआरओ से चौड़ीकरण कार्य जल्द शुरू करने से पहले वर्षाकाल में जगह-जगह आये मलबे को भी जल्द हटाये जाने को जरूरी बताया है।
मंगलवार शाम को ही प्रस्तावित चौड़ीकरण में संशोधित लागत अनुमान को लेकर बैठक हुई है, जल्द स्वीकृति मिल जायेगी तो पैकेज फाइव के लिए टेंडर जारी कर दिया जाएगा। दो माह में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर मार्च से चौड़ीकरण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
राजकिशोर, कमांडर बीआरओ।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।