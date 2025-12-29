Language
    भारी भूस्खलन के बाद बंद हुआ गंगोत्री हाईवे 15 घंटे बाद खुला, वाहनों का आवागमन हुआ शुरू

    By Ajay Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 09:15 AM (IST)

    गंगोत्री हाईवे खट्टूखाल के पास भारी भूस्खलन के कारण 15 घंटे तक बंद रहा। शनिवार दोपहर हुए भूस्खलन से मलबा और बड़े बोल्डर सड़क पर आ गए थे, जिससे यातायात ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। बीते शनिवार को खट्टूखाल के पास भारी भूस्खलन से बंद गंगोत्री हाईवे पर करीब 15 घंटे बाद रविवार सुबह साढ़े छह बजे यातायात सुचारु हो पाया। हालांकि, छोटे वाहनों के लिए हाईवे को गत शनिवार को ही खोल दिया गया था, लेकिन बड़े बोल्डरों के चलते बड़े वाहनों की आवाजाही नहीं हो पाई थी।

    बता दें कि बीते शनिवार को करीब साढ़े तीन बजे बिना वर्षा के खट्टूखाल के पास भारी भूस्खलन हुआ था, भूस्खलन के चलते मलबा व बड़े-बड़े बोल्डर हाईवे पर आ गिरे थे।

    इस कारण हाईवे के दोनों ओर करीब एक किमी तक पर्यटक व सवारी वाहन फंस गए थे। इस भूस्खलन के कारण एयरटेल व बीएसएनएल की केबल ध्वस्त होने से दोनों की सेवा भी करीब साढ़े पांच घंटे तक ठप रही।

    बीआरओ की टीम ने कड़ी मशक्कत कर शनिवार शाम सात बजे हाईवे को छोटे वाहनों के लिए खोला। लेकिन बड़े-बड़े बोल्डर हटाने में समय लगने के चलते इसे अगले दिन सुबह ही बहाल किया जा सका। गनीमत रही कि भूस्खलन की चपेट में कोई वाहन या राहगीर नहीं आया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था।

