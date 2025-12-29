भारी भूस्खलन के बाद बंद हुआ गंगोत्री हाईवे 15 घंटे बाद खुला, वाहनों का आवागमन हुआ शुरू

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। बीते शनिवार को खट्टूखाल के पास भारी भूस्खलन से बंद गंगोत्री हाईवे पर करीब 15 घंटे बाद रविवार सुबह साढ़े छह बजे यातायात सुचारु हो पाया। हालांकि, छोटे वाहनों के लिए हाईवे को गत शनिवार को ही खोल दिया गया था, लेकिन बड़े बोल्डरों के चलते बड़े वाहनों की आवाजाही नहीं हो पाई थी।

बता दें कि बीते शनिवार को करीब साढ़े तीन बजे बिना वर्षा के खट्टूखाल के पास भारी भूस्खलन हुआ था, भूस्खलन के चलते मलबा व बड़े-बड़े बोल्डर हाईवे पर आ गिरे थे। इस कारण हाईवे के दोनों ओर करीब एक किमी तक पर्यटक व सवारी वाहन फंस गए थे। इस भूस्खलन के कारण एयरटेल व बीएसएनएल की केबल ध्वस्त होने से दोनों की सेवा भी करीब साढ़े पांच घंटे तक ठप रही।