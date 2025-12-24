सीएम धामी का उत्तरकाशी दौरा आज, विंटर फेस्टिवल का करेंगे शुभारंभ

संवाद सूत्र, जागरण उत्तरकाशी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को मोरी के सांकरी में विंटर फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगें।

सुदूरवर्ती पंचगांई पट्टी के लिवाड़ी, फिताड़ी, राला, कास्ला,ओसला,गंगाड,फतेपर्वत क्षेत्र बदहाल स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती समेत प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा दवाओं की उपलब्धता को लेकर बड़ी घोषणा करने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री के सांकरी दौरे से क्षेत्र के प्रतिनिधियों को सांकरी उप तहसील बनाये जाने की घोषणा के साथ अन्य विकास संबंधी घोषणाओं की भी उम्मीद है।

हालांकि विधायक दुर्गेश लाल का गृह प्रखंड होने के चलते सुदूरवर्ती ओसला, गंगाड, पवांणी, ढाटमीर समेत पंचगांई व आराकोट पट्टी के अधिकांश गांवों में पहले ही सड़कों की बड़ी सौगात मिल गई है। किंतु अभी भी दूरस्थ क्षेत्र सांवणी, सटूडी, सेवा व बरी जैसे गांव सड़क मार्ग से अछूते हैं।