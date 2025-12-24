Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीएम धामी का उत्तरकाशी दौरा आज, विंटर फेस्टिवल का करेंगे शुभारंभ

    By Ajay Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 09:14 AM (IST)

    मुख्यमंत्री धामी आज उत्तरकाशी दौरे पर रहेंगे जहां वे विंटर फेस्टिवल का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री के इस दौरे से क्षेत्र के प्रतिनिधियों को सांकरी उप ...और पढ़ें

    Hero Image

    सीएम धामी का उत्तरकाशी दौरा आज, विंटर फेस्टिवल का करेंगे शुभारंभ

    संवाद सूत्र, जागरण उत्तरकाशी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को मोरी के सांकरी में विंटर फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगें।

    सुदूरवर्ती पंचगांई पट्टी के लिवाड़ी, फिताड़ी, राला, कास्ला,ओसला,गंगाड,फतेपर्वत क्षेत्र बदहाल स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती समेत प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा दवाओं की उपलब्धता को लेकर बड़ी घोषणा करने की उम्मीद है।

    मुख्यमंत्री के सांकरी दौरे से क्षेत्र के प्रतिनिधियों को सांकरी उप तहसील बनाये जाने की घोषणा के साथ अन्य विकास संबंधी घोषणाओं की भी उम्मीद है।

    हालांकि विधायक दुर्गेश लाल का गृह प्रखंड होने के चलते सुदूरवर्ती ओसला, गंगाड, पवांणी, ढाटमीर समेत पंचगांई व आराकोट पट्टी के अधिकांश गांवों में पहले ही सड़कों की बड़ी सौगात मिल गई है। किंतु अभी भी दूरस्थ क्षेत्र सांवणी, सटूडी, सेवा व बरी जैसे गांव सड़क मार्ग से अछूते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह भी पढ़ें- देहरादून में पानी की समस्या होगी दूर, जौलीग्रांट पेयजल योजना के लिए 90.43 लाख रुपये की मिली स्वीकृति