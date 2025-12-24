Language
    देहरादून में पानी की समस्या होगी दूर, जौलीग्रांट पेयजल योजना के लिए 90.43 लाख रुपये की मिली स्वीकृति

    By Mahendra Singh Chauhan Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 08:32 AM (IST)

    देहरादून में पानी की समस्या को दूर करने के लिए जौलीग्रांट पेयजल योजना के लिए 90.43 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस योजना से जौलीग्रांट और बड़ोंवाला ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सहयोगी जागरण देहरादून। जौलीग्रांट पेयजल योजना के लिए शासन ने 90.43 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इससे वार्ड संख्या चार जौलीग्रांट और बड़ोंवाला क्षेत्र की पेयजल समस्या का समाधान होगा, जिससे स्थानीय निवासियों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध होगा।

    स्थानीय विधायक बृजभूषण गैरोला के प्रयासों से यह स्वीकृति जल संस्थान को मिली है। प्रथम किस्त में 54 लाख रुपये की धनराशि भी विभाग को शासन से जारी कर दी गई है।

    विधायक गैरोला ने बताया कि क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए शासन स्तर पर निरंतर पैरवी की जा रही है। जल संस्थान के अपर सहायक अभियंता विनोद असवाल ने बताया कि स्वीकृत धनराशि से नलकूप निर्माण और पेयजल लाइन बिछाई जाएगी, जिससे गर्मियों में पानी की समस्या समाप्त होगी।

