    Uttarakhand: रंजिशन तमंचे के बल पर युवक की किडनैपिंग, बुरी तरह पीटा; जूते में भरकर जबरन पिलाई पेशाब

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 03:05 PM (IST)

    रूद्रपुर में शिमला पिस्तौर के एक युवक का तमंचे के बल पर अपहरण कर पीटा गया। आरोप है कि आरोपियों ने उसकी वीडियो भी बनाई और उसे जूते में पेशाब भरकर पिलाई। शोर सुनकर लोग इकट्ठा हुए तो आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। Concept Photo

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। शिमला पिस्तौर निवासी युवक का रंजिशन तमंचे के बल पर अपहरण कर जमकर पीटा। आरोप है कि इस दौरान उसकी वीडियो भी बनाई गई। साथ ही उसे जूते में पेशाब भरकर पिलाई गई। शोर होने पर लोग एकत्र हुए तो आरोपित फरार हो गए। मामले में पुलिस ने आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। इसके लिए संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।

    ग्राम शिमला पिस्तौर निवासी गौरव मौर्या पुत्र मोहन लाल ने बताया कि 20 सितंबर की दोपहर दो बजे किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालपुर के सामने से घर जाने के लिए टेंपो का इंतजार कर रहा था। उसके साथ लालपुर निवासी उसका मित्र अंकित तिवारी भी था। इस दौरान मोबाइल फोन पर हुई मामूली कहासुनी से रंजिश पाले बाइक सवार लालपुर निवासी सात-आठ युवक वहां पहुंच गए।

    जान से मारने की दी धमकी

    आरोप है कि उन्होंने उससे गालीगलौज कर पिटाई शुरू कर दी थी। यह देख उसके मित्र अंकित तिवारी ने विरोध किया तो वह उसे जबरन अपने साथ ले जाने लगे। इस पर उसने भागने का प्रयास किया तो उसके मुंह पर तमंचा रखकर जान से मारने की धमकी दी।

    बाद में जबरन उसे बाइक पर बैठाकर लालपुर महराया रोड पर बंगाली कालोनी के पास सुनसान जगह पर ले गए। जहां उसकी लाठी डंडों से पिटाई की। साथ ही उसकी वीडियो भी बनाई।

    यही नहीं उसके मुंह पर पेशाब भी किया। जिसके बाद आरोपितों ने उसे पकड़ा और जूते में पेशाब भरकर जबरन पिलाई गई। शोर शराबा होने पर आसपास के लोग एकत्र हुए तो आरोपित फरार हो गए। गौरव मौर्या ने पुलिस से आरोपिताें पर कार्रवाई की मांग की है।

    एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि आरोपितों की तलाश की जा रही है। इसके लिए पुलिस की दो टीम लगाई गई है। मामले में प्राथमिकी पंजीकृत कर आरोपितों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।