रुद्रपुर में तमंचा बेचने आया रम्पुरा का युवक प्रीत विहार से गिरफ्तार, जेल भेजा

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। तमंचा बेचने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहे रम्पुरा के युवक को पुलिस ने प्रीत विहार मैदान से गिरफ्तार किया है। उसके पास से 315 बोर का तमंचा भी बरामद हुआ है। पुलिस ने उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी पंजीकृत कर जेल भेज दिया है।

तमंचा बेचने आया रम्पुरा का युवक प्रीत विहार से गिरफ्तार सीओ सिटी प्रशांत कुमार ने बताया कि रविवार रात एसआई प्रियांशु जोशी पुलिस कर्मियाें के साथ गश्त पर थे। जब पुलिस टीम रामपुर बॉर्डर पर पहुंची तो सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसके पास तमंचा है, वह तमंचा बेचने के लिए प्रीत विहार मैदान में किसी का इंतजार कर रहा है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई।

एक तमंचा बरामद, प्राथमिकी पंजीकृत, भेजा जेल पुलिस को देखकर एक युवक मैदान से भागने लगा। इस पर पुलिस कर्मियाें ने उसका पीछा कर दबोच लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम रम्पुरा वार्ड 2 निवासी वंश पुत्र राहुल सिंह बताया। तलाशी में उसके पास से 315 बोर का एक तमंचा बरामद हुआ। पूछताछ में वंश ने बताया कि यह उसका तमंचा है, जिसे वह बेचने के लिए आया था।