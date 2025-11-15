जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। नैनीताल से घूमकर वापस घर जा रही महिला को उसके पुरुष मित्र ने चलती ट्रेन से हल्दी-छतरपुर रेलवे ट्रैक पर धक्का दे दिया। इससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। आरोप है कि इससे पहले आरोपित ने उसके रुपये और बैग भी लूट लिया। मौके पर पहुंची एंबुलेंस 108 ने लोगों की मदद से घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार शनिवार सुबह साढ़े 11 बजे के आसपास हल्दी-छतरपुर रेलवे ट्रैक के बीच एक महिला घायल अवस्था मेें पड़ी हुई थी। यह देख वहां से गुजरने वाले राहगीरों का मौके पर जमावड़ा लग गया। इस पर किसी ने सूचना एंबुलेंस 108 को दी। मौके पर पहुंचे एंबुलेंस कर्मी लोगों की मदद से घायल महिला को जिला अस्पताल लाए और भर्ती कराया। साथ ही मामले की जानकारी पुलिस को भी दी।