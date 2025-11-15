Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नैनीताल घूमकर लौट रहा था कपल, ब्‍वॉयफ्रेंड ने पहले महिला से की लूट; फि‍र चलती ट्रेन से दिया धक्का

    By Virendra Bhandari Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 02:46 PM (IST)

    नैनीताल से लौट रहे एक जोड़े के साथ दर्दनाक हादसा हुआ। बॉयफ्रेंड ने पहले महिला को लूटा और फिर उसे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। महिला गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी बॉयफ्रेंड की तलाश जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    महिला को उसके पुरुष मित्र ने चलती ट्रेन से हल्दी-छतरपुर रेलवे ट्रैक पर धक्का दे दिया। Concept Photo

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। नैनीताल से घूमकर वापस घर जा रही महिला को उसके पुरुष मित्र ने चलती ट्रेन से हल्दी-छतरपुर रेलवे ट्रैक पर धक्का दे दिया। इससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। आरोप है कि इससे पहले आरोपित ने उसके रुपये और बैग भी लूट लिया। मौके पर पहुंची एंबुलेंस 108 ने लोगों की मदद से घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के अनुसार शनिवार सुबह साढ़े 11 बजे के आसपास हल्दी-छतरपुर रेलवे ट्रैक के बीच एक महिला घायल अवस्था मेें पड़ी हुई थी। यह देख वहां से गुजरने वाले राहगीरों का मौके पर जमावड़ा लग गया। इस पर किसी ने सूचना एंबुलेंस 108 को दी। मौके पर पहुंचे एंबुलेंस कर्मी लोगों की मदद से घायल महिला को जिला अस्पताल लाए और भर्ती कराया। साथ ही मामले की जानकारी पुलिस को भी दी।

    जिला अस्पताल पहुंची पंतनगर थाना पुलिस ने घायल महिला से पूछताछ की। इस दौरान अर्द्ध-बेहोशी की हालत में महिला ने उसका नाम फरजाना है। उसके पति मोहम्मद अली की छह माह पहले मौत हो गई थी। वह कुछ दिन पहले अपने मित्र नन्हे के साथ नैनीताल घूमने आई थी। जहां से वह शनिवार सुबह वापस अपने घर जा रहे थे। इसके लिए हल्द्वानी से ट्रेन में बैठे। रास्ते में नन्हे ने उसे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। उसने नन्हे पर बैग और उसमें रखे रुपये लूटने का भी आरोप लगाया है।

    यह भी पढ़ें- उत्तराखंड के टिहरी में चोरों के बुरे हाल, चोरी कर ले गए कूड़ा-करकट; पीछे लगी पुलिस

    यह भी पढ़ें- विदेशी सरजमीं से पहली बार अपराधी को पकड़ लाई उत्तराखंड पुलिस, लंबीप्‍लानिंग के बाद दिया कार्रवाई को अंजाम