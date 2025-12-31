ट्रेनों की नई समय-सारणी में हुआ बदलाव, उत्तराखंड से जुड़ी 15 से अधिक रेलगाड़ियों का बदला समय
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर मंडल में 1 जनवरी 2026 से नई समय-सारणी लागू की जाएगी। इसमें कुल 40 ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान समय में बदलाव किया गया ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता रुद्रपुर। पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर मंडल की एक जनवरी 2026 से नई समय-सारणी लागू की जा रही है। इसके अंतर्गत कुल 40 ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान समय में परिवर्तन किया गया है। इनमें उत्तराखण्ड से संबंधित 15 से अधिक प्रमुख एक्सप्रेस, सवारी, मेमू और डेमू गाड़ियां शामिल हैं। यह बदलाव यात्रियों की सुविधा, ट्रेनों की समयबद्धता और परिचालन सुधार को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
इज्जतनगर मंडल के सीनियर डीसीएम संजीव शर्मा ने बताया कि उत्तराखंड के टनकपुर, काठगोदाम, लालकुआं और रामनगर स्टेशनों से चलने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। दिल्ली-टनकपुर एक्सप्रेस (12036) अब टनकपुर स्टेशन पर पूर्व निर्धारित समय शाम 4.10 बजे के स्थान पर 4.00 बजे पहुंचेगी।
किन-किन गाड़ियों का बदला समय?
वहीं काठगोदाम-नई दिल्ली एक्सप्रेस (12039) और काठगोदाम-जम्मूतवी एक्सप्रेस (12207) अब काठगोदाम से क्रमशः दिन में 3.15 बजे और शाम 6.15 बजे प्रस्थान करेगी। टनकपुर से चलने वाली टनकपुर-देहरादून एक्सप्रेस (15020) अब शाम 7.35 बजे रवाना होगी, जबकि टनकपुर-सिंगरौली (15074) और टनकपुर-शक्तिनगर एक्सप्रेस (15076) का प्रस्थान समय सुबह 8.10 बजे कर दिया गया है। टनकपुर-बरेली सिटी डेमू (75302) भी अब दिन में 2.55 बजे चलेगी।
रामनगर स्टेशन से चलने वाली ट्रेनों में भी उल्लेखनीय बदलाव हुआ है। रामनगर-आगरा फोर्ट एक्सप्रेस (15056) अब शाम 7.45 बजे और रामनगर-चंडीगढ़ एक्सप्रेस (15063) सुबह 5.50 बजे प्रस्थान करेगी। रामनगर-मुरादाबाद एक्सप्रेस (25014) और मेमू गाड़ियों (65306 व 65310) के समय में भी संशोधन किया गया है। लालकुआं से कासगंज, मुरादाबाद और बरेली सिटी के लिए चलने वाली सवारी गाड़ियों के समय में बदलाव से दैनिक यात्रियों को भी प्रभावित होना पड़ेगा।
लालकुआं-कासगंज सवारी (55312) अब 10.45 बजे चलेगी, जबकि लालकुआं-मुरादाबाद सवारी गाड़ी (55302) 08.25 बजे रवाना होगी। उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पूर्व संशोधित समय-सारणी की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।
