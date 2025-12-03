Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उधमसिंह नगर में बेकाबू डीसीएम की टक्कर से पिकअप चालक की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम

    By Abhay Pandey Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 03:26 PM (IST)

    उधमसिंह नगर में एक अनियंत्रित डीसीएम ने बाइक सवारों को चपेट में लेते हुए पिकअप को टक्कर मार दी, जिससे पिकअप चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    मृतक फिरोज का फाइल फोटो।

    संवाद सूत्र, उधमसिंह नगर। डीसीएम ने सामने से आ रहे दो बाइक सवारों को अपने चपेट में लेते हुए पिकअप में टक्कर मार दी। हादसे में पिकअप चालक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि फोरलेन वन-वे होने की वजह से लगातार कई हादसे हो चुके हैं। मंगलवार को मोहल्ला नईबस्ती निवासी 50 वर्षीय फिरोज पुत्र मोहम्मद उमर अपनी पिकअप में सामान भरकर धामपुर बिजनौर जा रहा था।

    मौके पर ही हुई पिकअप चालक की मौत

    बताते हैं कि शेरकोट थाना क्षेत्र के गांव मुबारकपुर कुंडा के पास धामपुर से अफजलगढ़ जा रही एक डीसीएम ने अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे बाइक सवारों को अपनी चपेट में लेते हुए पिकअप में टक्कर मार दी। हादसे में पिकअप चालक फिरोज की मौके पर ही मौत हो गई।

    घटना के बाद डीसीएम चालक मौके से फरार हो गया। डीसीएम डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ पहुंच गई। घटना से हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। पुलिस ने वाहनों को हटवाकर मार्ग चालू कराया।

    वहीं, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। उधर, फिरोज की मौत पर विधायक आदेश चौहान, पूर्व विधायक डॉ. शैलेंद्र मोहन सिंघल, पालिकाध्यक्ष नौशाद सम्राट, जिलाध्यक्ष मनोज पाल, शाहनवाज आलम, आबिद नूरी, नईम प्रधान, खड़क सिंह, डॉ. एमपी सिंह, तरूण गहलोत, मोइनुददीन ने शोक जताया है।

    यह भी पढ़ें- सरिया से पीटा...तोड़ी हड्डी, शरीर के हर हिस्से पर चोट के निशान; ससुराल वालों की ऐसी हैवानियत सुनके कांप जाएगा कलेजा

     