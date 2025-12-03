उधमसिंह नगर में बेकाबू डीसीएम की टक्कर से पिकअप चालक की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम

संवाद सूत्र, उधमसिंह नगर। डीसीएम ने सामने से आ रहे दो बाइक सवारों को अपने चपेट में लेते हुए पिकअप में टक्कर मार दी। हादसे में पिकअप चालक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि फोरलेन वन-वे होने की वजह से लगातार कई हादसे हो चुके हैं। मंगलवार को मोहल्ला नईबस्ती निवासी 50 वर्षीय फिरोज पुत्र मोहम्मद उमर अपनी पिकअप में सामान भरकर धामपुर बिजनौर जा रहा था।

मौके पर ही हुई पिकअप चालक की मौत बताते हैं कि शेरकोट थाना क्षेत्र के गांव मुबारकपुर कुंडा के पास धामपुर से अफजलगढ़ जा रही एक डीसीएम ने अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे बाइक सवारों को अपनी चपेट में लेते हुए पिकअप में टक्कर मार दी। हादसे में पिकअप चालक फिरोज की मौके पर ही मौत हो गई।