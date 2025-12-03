सरिया से पीटा...तोड़ी हड्डी, शरीर के हर हिस्से पर चोट के निशान; ससुराल वालों की ऐसी हैवानियत सुनके कांप जाएगा कलेजा

जागरण संवाददाता, मेरठ। इंटरनेट मीडिया पर वायरल महिला के फोटो देखकर हर किसी का कलेजा कांप जाएगा। महिला के शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा, जिस पर चोटों के निशान नहीं हों। लोहे की रॉड से महिला को इतना पीटा गया कि उसके नाक से भी खून बहने लगा। पैर की हड्डी टूट गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हाथ अभी तक काम नहीं कर पाते हैं। सदर बाजार पुलिस शायद आरोपितों पर अभी भी मेहरबान हैं, जो घटना के डेढ़ माह बाद भी पकड़ नहीं पा रही है, जबकि पीड़िता अस्पताल से घर पर आ चुकी हैं, अभी भी अकेले बाथरूम तक नहीं जा पा रही है।

परिवार के लोग ही उसे खाना तक खिलाते हैं, बेटी की ऐसी हालत देखकर उन्हें अफसोस होता है कि शायद बेटी की शादी नहीं करते। सदर बाजार के रजबन की रहने वाली फरहा नाज की शादी 2018 में हरिद्वार के रुड़की स्थित सिविल लाइन में मोहम्मद अजमल से हुई थी।

कारोबार में पैसे की मांग को लेकर की थी मारपीट निकाह के बाद सबकुछ ठीक चल रहा था। अचानक ही अजमल ने विवाहिता से कारोबार में लगाने के लिए पैसे की मांग की। ससुराल पक्ष की मांग पूरी नहीं करने पर 11 अक्टूबर को फरहा नाज को पति अकमल, सास इस्लामन खातून, ननंद शबाना और इनाम ने घर के अंदर मारपीट की।

अकमल में लोहे के सरिया से जमकर पिटाई की। जब तक पीटा गया, तब तक महिला बेहोश होकर फर्श पर नहीं गिर गई। उसके एक पैर की हड्डी टूट गई। पूरे शरीर पर चोटों के निशान बने हुए हैं। नाक से खून बहने लगा। पीड़िता की यह हालत करने के बाद परिवार को सूचना दी गई।