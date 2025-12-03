सरिया से पीटा...तोड़ी हड्डी, शरीर के हर हिस्से पर चोट के निशान; ससुराल वालों की ऐसी हैवानियत सुनके कांप जाएगा कलेजा
कारोबार में लगाने के लिए पैसे की मांग को लेकर एक विवाहिता को सुसराल वालों ने इतना पीटा कि उसकी हड्डी टूट गई। विवाहिता के शरीर के हर हिस्से में चोट के ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। इंटरनेट मीडिया पर वायरल महिला के फोटो देखकर हर किसी का कलेजा कांप जाएगा। महिला के शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा, जिस पर चोटों के निशान नहीं हों। लोहे की रॉड से महिला को इतना पीटा गया कि उसके नाक से भी खून बहने लगा। पैर की हड्डी टूट गई।
हाथ अभी तक काम नहीं कर पाते हैं। सदर बाजार पुलिस शायद आरोपितों पर अभी भी मेहरबान हैं, जो घटना के डेढ़ माह बाद भी पकड़ नहीं पा रही है, जबकि पीड़िता अस्पताल से घर पर आ चुकी हैं, अभी भी अकेले बाथरूम तक नहीं जा पा रही है।
परिवार के लोग ही उसे खाना तक खिलाते हैं, बेटी की ऐसी हालत देखकर उन्हें अफसोस होता है कि शायद बेटी की शादी नहीं करते। सदर बाजार के रजबन की रहने वाली फरहा नाज की शादी 2018 में हरिद्वार के रुड़की स्थित सिविल लाइन में मोहम्मद अजमल से हुई थी।
कारोबार में पैसे की मांग को लेकर की थी मारपीट
निकाह के बाद सबकुछ ठीक चल रहा था। अचानक ही अजमल ने विवाहिता से कारोबार में लगाने के लिए पैसे की मांग की। ससुराल पक्ष की मांग पूरी नहीं करने पर 11 अक्टूबर को फरहा नाज को पति अकमल, सास इस्लामन खातून, ननंद शबाना और इनाम ने घर के अंदर मारपीट की।
अकमल में लोहे के सरिया से जमकर पिटाई की। जब तक पीटा गया, तब तक महिला बेहोश होकर फर्श पर नहीं गिर गई। उसके एक पैर की हड्डी टूट गई। पूरे शरीर पर चोटों के निशान बने हुए हैं। नाक से खून बहने लगा। पीड़िता की यह हालत करने के बाद परिवार को सूचना दी गई।
अकेले बाथरूम तक नहीं जा पा रही पीड़िता
परिवार के लोगों ने रुड़की से मेरठ लाकर निजी अस्पताल में भर्ती कराया। महिला अस्पताल से घर पहुंच गई, पर अभी भी अकेली बाथरूम तक नहीं जा पा रही है। सदर बाजार थाने में पीड़ित पक्ष ने 15 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज कराया।
आरोपित की गिरफ्तारी नहीं होने पर परेशान होकर परिवार ने पीड़िता के फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर इंसाफ मांगा है।
सीओ नवीना शुक्ला ने बताया कि मुकदमे की समीक्षा की गई है। वांछित अपराधियों की धरपकड़ को अभियान चल रहा है। इसी अभियान के तहत उक्त आरोपितोंं को भी पकड़ा जाएगा।
