36 महीनों में 118 लोगों की हत्या, चौंकाने वाला है उत्तराखंड के इस जिले का क्राइम रेट

जागरण संवाददाता, उधमसिंहनगर। जिले में हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 36 माह में जिले में 118 लोगों की हत्या हो चुकी है। कुमाऊं मंडल की औद्योगिक नगरी ऊधम सिंह नगर आपराधिक वारदात के मामले में अव्वल है। चोरी, लूट, डकैती, दुष्कर्म, दहेज हत्या, वाहन चोरी, फायरिंग, अपहरण के साथ ही हत्या की घटनाएं अक्सर होते रहती हैं। यही कारण है कि पिछले 36 माह में जिले के जसपुर, काशीपुर, कुंडा, आईटीआई, बाजपुर, गदरपुर, दिनेशपुर, पंतनगर, रुद्रपुर, ट्रांजिट कैंप, किच्छा, पुलभट्टा, सितारगंज, नानकमत्ता, खटीमा और झनकइया समेत 17 थाना क्षेत्रों में 116 महिला और पुरुषों की हत्या हो चुकी है।

जिसमें वर्ष, 2023 और 24 में जहां जिले में 44-44 लोगों की हत्या हुई। वहीं इस साल अब तक 12 माह में जिले में 28 लोगों की हत्या हो चुकी है। इसमें अक्टूबर माह में इंटरनेट मीडिया में फोटो वायरल करने के बाद हुए विवाद में नानकमत्ता में नितिन सिंह की हत्या कर दी गई थी।

वहीं लालपुर किच्छा में मकान स्वामी के पुत्र ने किरायेदार उड़ीसा की युवती की हत्या कर शव नदी में फेंक दिया। इधर, रविवार को जमीन के विवाद में दो पक्षों के बीच हुई फायरिंग में भी गोली लगने से मजदूर की मौत हो गई है।



जिले में भूमि विवाद बन रहे हत्या का कारण

औद्योगिक नगरी ऊधम सिंह नगर में जमीन के विवाद में एक नहीं दो नहीं बल्कि चार-चार लोगों की एक साथ जान ले रहे हैं। यही कारण है कि बीते पांच साल में जिले में हुई अधिकतर हत्याओं के पीछे जमीन का विवाद रहा है। हालांकि, पुलिस ने सभी मामलों का पर्दाफाश भी कर लिया है। इधर, रविवार को प्रीत विहार फाजलपुर महरौला में भी जमीन के विवाद में हुई फायरिंग में एक मजदूर कार्तिक की गोली लगने से मौत हो गई है।

सात अगस्त 2023 को पुलिस ने जायजाद के लिए भाई की हत्या करने वाले नवाबगंज बरेली निवासी गुरदेव को गिरफ्तार किया था। नौ सितंबर 2024 को संपत्ति बंटवारे को लेकर पंजाब से सितारगंज पहुंचे बड़े भाई कुलदीप सिंह ने छोटे भाई गुरविंदर पाल सिंह की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी थी।