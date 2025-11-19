Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्कूल जा रहे छात्र को बाइक सवार युवकों ने रास्ते में घेरकर पीटा, जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार

    By Jeevan Singh Saini Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 03:23 PM (IST)

    बाजपुर में एक छात्र जब स्कूल जा रहा था, तो रास्ते में बाइक सवार कुछ अज्ञात युवकों ने उसे घेर लिया और पीटा। घायल छात्र को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। छात्र के पिता ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ अपहरण के प्रयास की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    घायल को पुलिस के माध्यम से सरकारी अस्पताल में कराया भर्ती, पिता ने दी तहरीर। प्रतीकात्‍मक

    संवाद सहयोगी, जागरण बाजपुर । स्कूल जा रहे छात्र को रास्ते में घेरकर बाइक सवार चार-पांच अज्ञात नकाबपोश युवकों ने गाली-गलौज करते हुए हमला कर दिया। घायल को पुलिस के माध्यम से सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं छात्र के पिता ने बेटे के साथ मारपीट कर अपहरण के प्रयास का आरोप लगाते हुए कोतवाली में अज्ञात के विरुद्ध तहरीर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्राम चकरपुर निवासी नेत्रपाल पुत्र गजराज सिंह ने पुलिस को बताया कि बुधवार प्रात: करीब साढ़े 8 बजे पुत्र देव अनेजा घर से डीएवी पब्लिक स्कूल बाजपुर पढ़ने जा रहा था। आरोप है कि जैसे ही वह रामराज रोड पर एक एजेंसी के पास पहुंचा तो मुंह पर कपड़ा ढके दो बाइकों पर सवार चार से पांच युवकों ने अचानक उसे रोक लिया और गाली-गलौज करते हुए हाथापाई करने लगे।

    विरोध करने पर उसे लात-घूंसों से पीटना शुरू कर दिया और बलपूर्वक उसे बाइक पर ले जाने का प्रयास किया। छात्र के शोर मचाने पर हमलावर उसे वहीं घायल अवस्था में छोड़कर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए।

    नेत्रपाल के अनुसार वह नौकरी के सिलसिले में हरियाणा में रहते हैं और उनका परिवार चकरपुर में अकेला रहता है। इस कारण उनके पुत्र और परिवार की सुरक्षा को गंभीर खतरा बना हुआ है। वहीं खबर लिखे जाने तक मामला पंजीकृत नहीं हुआ था, अलबत्ता पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

    यह भी पढ़ें- नो-इंट्री में आए कैंटर और कार की टक्कर, चपेट में आए साइकिल सवार फैक्ट्री कर्मी की मौत