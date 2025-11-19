स्कूल जा रहे छात्र को बाइक सवार युवकों ने रास्ते में घेरकर पीटा, जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार

संवाद सहयोगी, जागरण बाजपुर । स्कूल जा रहे छात्र को रास्ते में घेरकर बाइक सवार चार-पांच अज्ञात नकाबपोश युवकों ने गाली-गलौज करते हुए हमला कर दिया। घायल को पुलिस के माध्यम से सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं छात्र के पिता ने बेटे के साथ मारपीट कर अपहरण के प्रयास का आरोप लगाते हुए कोतवाली में अज्ञात के विरुद्ध तहरीर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ग्राम चकरपुर निवासी नेत्रपाल पुत्र गजराज सिंह ने पुलिस को बताया कि बुधवार प्रात: करीब साढ़े 8 बजे पुत्र देव अनेजा घर से डीएवी पब्लिक स्कूल बाजपुर पढ़ने जा रहा था। आरोप है कि जैसे ही वह रामराज रोड पर एक एजेंसी के पास पहुंचा तो मुंह पर कपड़ा ढके दो बाइकों पर सवार चार से पांच युवकों ने अचानक उसे रोक लिया और गाली-गलौज करते हुए हाथापाई करने लगे।

विरोध करने पर उसे लात-घूंसों से पीटना शुरू कर दिया और बलपूर्वक उसे बाइक पर ले जाने का प्रयास किया। छात्र के शोर मचाने पर हमलावर उसे वहीं घायल अवस्था में छोड़कर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए।