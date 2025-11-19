नो-इंट्री में आए कैंटर और कार की टक्कर, चपेट में आए साइकिल सवार फैक्ट्री कर्मी की मौत

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। नो इंट्री में घुस आए आइसर कैंटर ने 3वीं वाहिनी पीएसी पेट्रोल पंप के ठीक सामने कार को टक्कर मार दी। इससे कार क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार चार लोग बाल बाल बच गए और मामूली रूप से चोटिल हो गई। जबकि घटना के दौरान साइकिल सवार फैक्ट्री कर्मी भी चपेट में आ गया। जिससे उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। घटना से मृतक के स्वजन में कोहराम मचा हुआ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के अनुसार, मूलरूप से सैंडोली मिलक रामपुर उत्तर प्रदेश निवासी 42 वर्षीय हरीश कुमार पुत्र राम बिहारी सिडकुल की एक फैक्ट्री में काम करता था। वह रुद्रपुर इंदिरा कालोनी में किराए के कमरे में रहता था। रात साढ़े नौ बजे के आसपास वह डयूटी से वापस साइकिल पर घर की ओर आ रहा था। इसी बीच जब वह 31वीं वाहिनी पीएसी के पेट्रोल पंप के ठीक सामने अटरिया रोड मोड़ के पास पहुंचा तो हल्द्वानी की तरफ से आ रही आइसर कैंटर आरजे-40-जीए-6815 ने आगे जा रही कार यूपी 76 वी 6269 को जोरदार टक्कर मार दी। जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि उसमें सवार वसुंधरा कालोनी निवासी शिवलोक और उनकी पत्नी रोहिणी तथा बेटी ओजस्वी और पुत्र रियांश घायल हो गए।