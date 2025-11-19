नो-इंट्री में आए कैंटर और कार की टक्कर, चपेट में आए साइकिल सवार फैक्ट्री कर्मी की मौत
नो-इंट्री क्षेत्र में कैंटर और कार की टक्कर में एक साइकिल सवार फैक्ट्री कर्मचारी की मौत हो गई। कैंटर के नो-इंट्री में प्रवेश करने से यह दुर्घटना हुई, जिसमें साइकिल सवार चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस घटना की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। नो इंट्री में घुस आए आइसर कैंटर ने 3वीं वाहिनी पीएसी पेट्रोल पंप के ठीक सामने कार को टक्कर मार दी। इससे कार क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार चार लोग बाल बाल बच गए और मामूली रूप से चोटिल हो गई। जबकि घटना के दौरान साइकिल सवार फैक्ट्री कर्मी भी चपेट में आ गया। जिससे उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। घटना से मृतक के स्वजन में कोहराम मचा हुआ है।
पुलिस के अनुसार, मूलरूप से सैंडोली मिलक रामपुर उत्तर प्रदेश निवासी 42 वर्षीय हरीश कुमार पुत्र राम बिहारी सिडकुल की एक फैक्ट्री में काम करता था। वह रुद्रपुर इंदिरा कालोनी में किराए के कमरे में रहता था। रात साढ़े नौ बजे के आसपास वह डयूटी से वापस साइकिल पर घर की ओर आ रहा था। इसी बीच जब वह 31वीं वाहिनी पीएसी के पेट्रोल पंप के ठीक सामने अटरिया रोड मोड़ के पास पहुंचा तो हल्द्वानी की तरफ से आ रही आइसर कैंटर आरजे-40-जीए-6815 ने आगे जा रही कार यूपी 76 वी 6269 को जोरदार टक्कर मार दी। जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि उसमें सवार वसुंधरा कालोनी निवासी शिवलोक और उनकी पत्नी रोहिणी तथा बेटी ओजस्वी और पुत्र रियांश घायल हो गए।
बताया जा रहा है कि इसके बाद आइसर कैंटर ने हरीश कुमार की साइकिल को भी टक्कर मारी। जिससे हरीश गंभीर रूप से घायल हो गया। यह देख आसपास के लोग एकत्र हुए और सूचना पुलिस को दी। सूचना पर आवास विकास चौकी प्रभारी प्रकाश चंद्र पुलिस कर्मियों के साथ पहुंचे और आइसर कैंटर को कब्जे में लेकर गंभीर रूप से घायल हरीश कुमार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उपचार के दौरान चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। साथ ही कार सवार पति पत्नी और बच्चों को निजी अस्पताल में प्राथमिकी उपचार के बाद घर भेज दिया गया। चौकी प्रभारी प्रकाश चंद्र ने बताया कि शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया गया है। घटना की सूचना मृतक के स्वजन को दे दी गई है।
