    सितारगंज में अवैध खनन रोकने गई टीम पर माफिया ने किया हमला, छुड़ा ले गए ट्रैक्टर-ट्रॉली

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 12:27 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, सितारगंज। अवैध खनन में पकड़ी गई ट्रैक्टर-ट्राली को खनन माफिया तहसील प्रशासन की टीम पर हमला कर छुड़ा ले गए। दबंगों के तांडव से शासन-प्रशासन में हड़कंप मच गया। तहसीलदार ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

    तहसीलदार हिमांशु जोशी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 31 दिसंबर को अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए राजस्व टीम को निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में ग्राम निर्मलनगर में सुबह करीब साढ़े आठ बजे अवैध मिट्टी के परिवहन में लिप्त एक महिंद्रा ट्रैक्टर मय ट्राली को राजस्व उपनिरीक्षक त्रिलोचन सुयाल और पंकज चंद ने पकड़ा।

    नहीं मिली वाहन पर नंबर प्लेट

    जांच के दौरान चालक खनिज से संबंधित कोई वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका, जबकि वाहन पर नंबर प्लेट भी नहीं पाई गई। अवैध खनन की पुष्टि होने पर ट्रैक्टर-ट्राली को सीज कर तहसील परिसर लाया जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में 10 से 15 अज्ञात लोगों ने अचानक धावा बोलते हुए बलपूर्वक वाहन छुड़ा लिया।

    आरोप है कि आरोपितों ने ट्राली में भरी अवैध मिट्टी को सड़क पर बिखेर दिया और ट्रैक्टर-ट्राली लेकर फरार हो गए। पूरी घटना की वीडियोग्राफी कर साक्ष्य सुरक्षित किए गए हैं। तहसीलदार ने इसे राजकीय कार्य में गंभीर बाधा बताते हुए अज्ञात आरोपितों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वीडियो साक्ष्यों के आधार पर आरोपितों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।