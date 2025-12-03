एक बहन को जूता दिलाया तो दूसरी बहन ने गुस्से में उठाया खौफनाक कदम, जहर खाकर दे दी जान 

संवाद सूत्र, जागरण उधमसिंह नगर। नानकमत्ता थाना क्षेत्र के ग्राम बिसोटा में एक नाबालिग बालिका अपनी दूसरी बहन को जूता दिलाने से इतनी नाराज हो गई कि उसने विषाक्त खा लिया। स्वजन गंभीर हालत में उसे खटीमा के निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

स्वजन ने तड़के नाबालिग का शव दफना दिया। इसी बीच किसी ने पुलिस से शिकायत कर दी। मामला थाने पहुंचा तो पुलिस गांव में पहुंच गई और शव को निकालकर खटीमा मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

जानकारी के अनुसार, ग्राम बिसोटा थाना नानकमत्ता निवासी युवक की दो पुत्री हैं, जिसमें एक पुत्री दूसरी को जूता दिलाने पर स्वजन से नाराज हो गई। कुछ देर बाद विषाक्त पदार्थ खा लिया। उसके स्वजन खटीमा के निजी अस्पताल में ले गए। जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया।