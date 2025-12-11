SIR: उत्तराखंड में भाजपा ने कसी कमर, बूथों पर बीएलए करेगी नियुक्त
उत्तराखंड के उधमसिंह नगर में भाजपा ने एसआईआर की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी विधानसभा के 150 बूथों पर बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त करेगी। कार्यकर्ता ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, खटीमा। भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की तैयारियों पर चर्चा की गई। साथ ही तय किया गया कि भाजपा विधानसभा के 150 बूथों पर बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त करेगी।
भाजपाइयों की गुरुवार को लोनिवि अतिथि गृह में बैठक हुई, जिसमें फरवरी में होने वाले एसआईआर को लेकर मंथन किया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं से बीएलए बनाने का अनुरोध किया गया। अमित कुमार पांडे ने कार्यकर्ताओं को एसआईआर के बारे में बारीकी से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर तक विधानसभा के 150 बूथों पर बीएलए नियुक्त कर दिए जाएंगे।
बैठक को पालिकाध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, जिला महामंत्री रमेश जोशी, मंडी समिति के निवर्तमान चेयरमैन नंदन सिंह खड़ायत ने भी संबोधित किया। संचालन नगर महामंत्री विक्की रस्तोगी ने किया। इस दौरान भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष जीवन धामी, रवींद्र राणा, शोमनाथ मौर्य, गोपाल बोरा, रवीश भटनागर, विमला मुंडेला, नीता सक्सेना, अनीता ज्याला, नीलू गुप्ता, संतोष जोशी, चंदू मुंडेला, किशन चंद, संदीप राणा, नरेंद्र भट्ट, राजेश, प्रदीप ठाकुर, गंगा चौहान, सनी रस्तोगी, दिनेश अग्रवाल आदि मौजूद थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।