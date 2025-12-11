SIR: उत्तराखंड में भाजपा ने कसी कमर, बूथों पर बीएलए करेगी नियुक्त

जागरण संवाददाता, खटीमा। भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की तैयारियों पर चर्चा की गई। साथ ही तय किया गया कि भाजपा विधानसभा के 150 बूथों पर बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त करेगी।

भाजपाइयों की गुरुवार को लोनिवि अतिथि गृह में बैठक हुई, जिसमें फरवरी में होने वाले एसआईआर को लेकर मंथन किया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं से बीएलए बनाने का अनुरोध किया गया। अमित कुमार पांडे ने कार्यकर्ताओं को एसआईआर के बारे में बारीकी से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर तक विधानसभा के 150 बूथों पर बीएलए नियुक्त कर दिए जाएंगे।