SIR: यूपी के इस शहर में समय से पहले पूरा हो गया एसआईआर, लेकिन 50 हजार मतदाता हुए कम
झाँसी में एसआईआर समय से पहले पूरा हो गया है, लेकिन मतदाता सूची में 50 हजार मतदाताओं की कमी आई है। मतदाता सूची को अपडेट करने का काम पूरा हो गया है, पर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कालपी (जालौन)। कालपी में निर्धारित समय से पहले ही विधान सभा क्षेत्र की एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो गई। जिसमें पचास हजार के लगभग मतदाताओं की संख्या में कमी आने की सम्भावना है।
निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाया था, जिसमें वर्तमान मतदाताओं को वर्ष 2003 की मतदाता सूची से सम्बन्ध स्थापित करना था। इसके लिए 11दिसम्बर तक समय सीमा भी निर्धारित की गई थी, हालांकि बाद में यह समय सीमा 11 दिसम्बर कर दी थी,जिसके बाद यह तारीख फिर बढ़ा दी गयी है। फिर भी यह काम समय से करना आसान नहीं था,क्योंकि बीएलओ को फार्म वितरण के बाद वापस लेकर उन्हे आनलाईन भी करना था।
उपजिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह की अगुआई में यह प्रक्रिया निर्धारित अवधि से 12 घण्टे पहले ही पूरी हो गई है। एसडीएम के अनुसार वर्तमान मतदाता सूची में 398587 मतदाताओं के नाम दर्ज थे, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 8684 मृतक पाए गये हैं जो काफी दिनों से मतदाता सूची की संख्या बढ़ा रहे थे।इसके अलावा 22808 मतदाता विधान सभा क्षेत्र से बाहर निवास करने लगे हैं तो 2934 मतदाता इसी विधान सभा के अलग अलग बूथो पर मतदाता पाए गये हैं। जिसके चलते विधान सभा क्षेत्र में लगभग 50000 मतदाता कम हो गये हैं।
एसडीएम ने एसआईआर प्रक्रिया पूर्ण करने से वंचित लोगों को परेशान न होने का आश्वासन देते हुए कहा है कि अभी उन्हें नोटिस देकर इस देश के निवासी होने का सिद्ध करने के लिए प्रमाण मांगे जाएंगे। इसके अलावा जिन मतदाताओ का नाम वर्तमान सूची में नहीं है, उन्हें फिर से मतदाता बनने का मौका भी दिया जाएगा और इसके लिए शीघ्र ही अभियान चलेगा।
