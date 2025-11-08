कौन हैं उत्तराखंड की संपदा तिवारी? बनीं यूनिसेफ की सबसे युवा फोरसाइट फेलो

संसू, जागरण पंतनगर । गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के शिक्षक की बेटी आरएएन पब्लिक स्कूल की कक्षा 12 की छात्रा संपदा तिवारी ने 16 वर्ष की आयु में भारत की सबसे युवा यूनीसेफ फोरसाइट फेलो बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने दो से पांच नवंबर तक नैरोबी (केन्या) में आयोजित यूनीसेफ इनोचेंटी की लीडिंग माइंड्स कांफ्रेस 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

यह सम्मेलन शिक्षा और युवा नीतियों पर यूनीसेफ के सबसे प्रतिष्ठित वैश्विक आयोजनों में से एक माना जाता है। संपदा छह हजार से अधिक आवेदकों में से चुनी गईं। केवल 15 यूथ फेलोज में शामिल हुए तथा इस प्रतिष्ठित फेलोशिप को प्राप्त करने वाली वह सबसे कम उम्र की व पहली भारतीय बनीं।